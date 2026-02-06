林靖風 - 時間的詩篇 | 優雅以後

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風
1小時前
生活 專欄
　　早上的眼睛結滿了眼垢的原因，大概是為着我們在作夢的時候不會流淚。夢永遠是美好的，即使是夢魘也好。思考讓人們忘記了時間的存在，若人生只有思考的過程，多好。人們在異鄉喝酒跳舞，卻遺忘了在故鄉清醒的舞步。思緒跌進了時間裂縫，在傾斜的山谷裏跌宕浮沉。

　　Van Cleef & Arpels於香港中環4號碼頭帶來展覽「時間的詩篇」，讓製錶工藝衍生成一場關於夢境與情感的詩意旅程。在劃分為五個區域的沉浸式空間裏，述說着與時間相關的故事。自1906年創立於巴黎芳登廣場以來，世家以工藝與敘事為核心。展覽呈現着大師工藝與創新技術交織的過程，在功能性與藝術感之間互相交流。

　　五大主題篇章勾勒出一個獨有的詩意宇宙：從浪漫而旖旎的愛情故事，到自動機械裝置Planétarium中的星象；從花叢與蝴蝶的四季輪迴，到自1940年代延續至今的芭蕾舞者與仙子，再到Perlée、Alhambra、Ludo、Cadenas等經典珠寶腕錶系列，訴說着時間以不同形態出現的故事。在展覽的終章，觀賞者彷彿漫步於巴黎街頭的Guinguette露天咖啡館，在微醺燈影下品嘗法式甜點，置身於愛與時間的電影場景之中。

