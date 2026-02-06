七仙羽 - 屬兔桃花旺 做生意收入增 | 七仙語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　屬兔的朋友，在2026上半年運勢整體平穩，但到了下半年要多留意，易有小人是非，甚至官非。屬兔吉星有福德、福星、天德、天喜，凶星有咸池、卷舌、披麻、絞煞、年煞。雖然在2026年有吉星相助，但今年犯太歲，人際關係方面有些小風波。

　　由於犯太歲，上半年變動大，向好的方向變，多貴人幫助，財運也比2025年好，有「天喜」、「天德」等吉星拱照，單身者有機會脫單，事業方面有貴人提攜，有機會升職，但要注意「破太歲」帶來的波折，以及健康問題，要留意農曆二、五、十、十一月，易受傷，及突然捲入口舌是非

　　事業：今年多吉星，打工人士有機會升職加薪，做生意人士，特別是銷售行業，今年財源廣進，收入增，但破太歲的關係，易漏財，被人害。賺的多，但用的也多。

　　財運：正財穩定，有意外收入或加薪機會，女性屬兔者財運比男兔旺一些。

　　感情：單身者今年多機會，易遇到適合對象，有望發展長遠關係。今年有桃花星旺，有天喜星入命，桃花運旺，要把握機會。

　　健康：今年易手腳整傷，甚至小手術，情緒有些影響。今年凶星有咸池、卷舌、披麻、年煞，易有情緒問題，例如憤怒、被人陷害導致過於擔憂、多疑等精神困擾問題出現。今年易扭傷，要小心出行。今年出現的是小病小痛，平時要多注意使用利器物品要小心，並保持樂觀開朗的心情。

　　本師傅有以下化解建議：

　　今年人緣好，但身邊也有人搞小圈子搞是非，受捲舌衰星影響，躺着也中槍，所以今年特別要小心言行。

　　今年犯的凶星導致情緒低落，可以多接觸三合貴人生肖屬豬的人士，藉此可以避免破太歲受到的傷害，並保持正念思考，多尋找開心的事情，多些笑容，笑可以吸引更多的正能量。

七仙羽 - 屬虎三合太歲 運勢平穩人緣好 | 七仙語
　　屬虎的朋友，在2026運勢整體平穩，雖然在2026年有凶星指背、地煞、白虎、飛廉、天雄，沒有吉星，但馬年和太歲三合，食正天運，所以整體運勢平穩，特別是人緣，今年做銷售行業會很吃香。 　　由於和太歲合，上半年變動大，但會變好，因為食正天運，可以阻擋小人的陷害。今年太歲三合，人緣運好，由於無吉星照耀，所以一切需靠自己非常勤奮努力，做任何事都要親力親為。 　　事業： 　　今年對做生
2026-01-30 02:00 HKT
七仙語