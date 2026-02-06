智智樂 - 圍坊打卡風車陣 | 智智樂GO

2026年「大圍生活節」節目多籮籮；打造六大「風車藝賞」主題打卡場景，1月26日至農曆年期間，迎來本地至墟冚的打卡點。



沙田土生土長著名建築師蕭國健，匠心打造由特色建築物料築成、六米高矯健奔騰造型、非一般的「駿馬」，展示於圍方商場中庭慶馬年。



年初六（2月22日）著名堪輿學家李丞責，親臨圍方，跟大眾分享流年運程，觀眾可即場跟李師傅Q&A。



「風車藝賞」巧妙融合車公廟的傳統風車文化與現代藝術設計。於「藝術庭園」親手轉動巨型風車，再到「財運」及「桃花運」金光閃閃風車牆前打卡許願。經由「風車天橋」，到訪車公廟。轉動風車寓意時來運轉；農曆新年期間到沙田大圍拜訪車公，轉動風車作為港人賀歲重要活動由來已久，家家戶戶擺設風車成為過年重要傳統，亦為港人生活特色。



圍方商場L2園藝花園，設過千七彩繽紛風車，組成「風車光影幻海」；那是筆者至期待參觀的一組風車裝置。曾經參觀過日本新年光影裝置，猶如點點星光又似萬千螢火蟲點燃漆黑戶外空間。不少情侶在挖空心形的裝置中間，展示心心相印。相對東瀛純粹吸引遊人、並無文化根源的打卡裝置，我們大圍車公廟的風車更具歷史文化傳統說服力；是次大圍生活節的「風車藝賞」，簡直打開繼往開來的文化寶庫，從此以後每屆農曆新年，聯繫本地及海內外藝術及設計工作者，推出各式風車設計，甚至風車Related時裝及思維遼闊的裝置藝術，若能處以比賽，更可提升影響力，打響國際聲譽。



去年年底舉行的錦田十年一屆「酬恩建醮」盛會，其竹建，高度超過十多層樓供祭祀及神功戲演出碩大無比的竹棚，立即登上健力士記錄，成為香港之光。



以大圍車公廟之風車傳統，打造橫空出世、創作無與倫比的風車，實可為成就下一波香港之光。



圍方特設街坊帶路導覽團，細味分享大圍歷史變遷，與文化故事「圍住轉大運」，透過MTR Mobile登記，1月20日起加入連串獎賞及打卡挑戰；新年行好運，恭祝大家通過挑戰，獲得大大封利是。



智智樂