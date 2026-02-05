張諾 - 星巴克瓷花綻放 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
2小時前
　　到西九故宮博物院參觀完埃及展覽後，一定要到新開的Starbucks咖啡店，看看陶瓷藝術家王俊賢（Leo）的咖啡樹瓷雕裝置。數百片陶瓷葉以不同角度舒展，當午後陽光透過玻璃灑落，葉片彷彿在空氣中輕輕擺動，折射出細膩光澤。這不是機械複製的美，每一瓣的弧度，都是時間、火候與心意的節奏。

　　Leo的創作靈感來自雲南地圖及其獨特風土所培植的咖啡豆，希望以陶土捕捉雲南風土的氣息，將地圖上的山巒與植被化為立體花語。

　　瓷雕上的咖啡花也很特別，原來花期只有4日，Leo以心思用陶瓷將它們瞬間即逝的美麗變成永恆。此外，有些葉的形態亦都營造到一種被風吹動的一樣，Leo說這是以動襯靜，就如唐代王維的詩句「月出驚山鳥」，透過「月亮升起」這無聲的動態驚動了棲息的「山鳥」，大家欣賞這幅立體作品時也能感受那陣微風，領略到中國山水畫和詩詞的意境。

　　這作品以白色為主，但部分瓷葉是上了色，原來它們代表不同類型的咖啡，例如macchiato、Americano、綠茶咖啡等等，由沉穩啞金色背景襯托，很切合博物館的氛圍。一邊喝着咖啡一邊細味這瓷雕，真是雙重享受。

　　恰逢故宮埃及特展，咖啡店巧妙呼應，推出金字塔蛋糕，內藏濃郁開心果醬；木乃伊酥皮香腸卷，千層酥皮像繃布一樣包着香腸，縫隙中露出一雙朱古力做的眼睛，造型鬼馬。

