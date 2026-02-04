李居明 - 誰是馬年大贏家？ 兩大高危出生年份 | 李居明大師會客室

誰可以在2026年成為大贏家呢？



特朗普會不會是大贏家？「侵侵」侵完一個地方又侵另一個地方，所以，《粵劇特朗普》馬杜羅一出場，就說「特朗普」是「特別狼胎又離曬大譜」，而「馬杜羅」就是「馬年倒瀉籮蟹」！從飛星上看，去年美國食到九紫成霸主，而今年東方退運到八白，所以，美國的確在今年2月4日之後就不是霸主。這是從玄學角度看到的契機。



誰是2026年大贏家？1991「辛未」年出世是大贏家，今年25歲。「丙午」和「辛未」上下皆合局，如生於「亥子丑」月的人大科發。丙午年有很多己土，己土代表胃和飲食。我相信2026年都會興起全球性的飲食文化熱潮。如果你是從事飲食業，今年會是大贏家！



在2026年，能「平安渡過」的人就是贏家。有兩個年份出生的人需格外小心。有讀者問他是1966丙午年出生，今年是六十甲子犯伏吟，因為馬杜羅亦是1966年，會不會「馬杜羅效應」影響着他也會有災難呢？相學上60歲行嘴巴運，首先忌「騰蛇入口」，即「馬杜羅式」的鬍鬚插入嘴巴。第二是忌「法令入口」，留意法令紋是否沖入嘴角。第三，千萬不可有破鑼之聲。第四，如有耳珠，相學叫做「雙珠朝海口」可補嘴巴運，六十歲可逢凶化吉，若是雞嘴耳，運勢則較差。



此外，家中有6歲小朋友的家長要注意了。2020庚子年出世，天干丙沖金為七煞，地支「子午相沖」，不僅代表家中的長輩容易出事，小孩本人也容易跌倒受傷。家長應避免讓孩子攀爬高處，玩滑板等運動時需倍加小心。



今天是立春，代表正式進入丙午年，你家中佈好化煞催財陣了嗎？正南五黃煞和西北二黑病符首要化洩！再在東南方放好有「暗格」的大財箱接當令財！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明