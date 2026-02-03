Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 風水鐵證 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　很多人都對風水的力量存在性的問題存疑，這個我可以斬釘截鐵告訴大家，風水力量是必然存在，而且影響非常大。玄學跟科學最大不同是玄學不會在一件事上，重複測試到。最近看見一個案例很值得和大家分享。從我的經驗來看很多人基本對風水一知半解。見得最多的便是只會聽啱聽的說話，不好聽的話便放棄。當然這是人性。包括筆者自己有時候都會懶惰和逃避。

　　這案例的主家認識了很久，他的單位看了多年十分理解，一直都十分順利，升遷和置業。唯乙巳年開東北門，門口原局見鬥牛煞，亦見有走廊直沖。所以出現了二五交加現象。五黃到門是非常易遇上的問題，累積了多年的經驗和特別的傳承方法，是可以有效化解，常常做到不留痕跡，即是雖然是五黃門但全年都沒有出現因五黃帶來的問題，真的會懷疑是否五黃到門。每年年初為這個朋友布局，今年初亦然，有趣的是全年沒有出現到流年五黃遇鬥牛煞再被走廊直沖的問題，事業順利，而且再買多一個比現在居住還要大的單位。今年布局的效果大家可以感受到，一直平安無事，直至到2025年的11月，我安排放在大門的風水物品可能比較重或者掛鈎不夠力導致風水物品掉下來。但事主因全年的順境就忘記了風水的幫助，沒有重新把物品掛回原位。不到一個星期竟然發生了小意外在腳部，而且是十分無厘頭的意外，拖了幾個星期未能痊癒，需要動一個全身麻醉的手術。同期家人亦傷了腿部。這例子實在是最活生生看見有風水布局和少了風水布局的實證，雖然已在年尾，故事當然還未結。

林國誠

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
15小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
11小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
10小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
11小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
11小時前
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
生活百科
10小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
9小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
11小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
更多文章
林國誠 - 早晚不同功課 | 五里山
　　我相信不同宗教和五術的派別都有各自不同的見解和方法。我只是從我認知的方法和讀者分享，作為多一個參考。而這方法都是筆者自己會用的。上星期介紹了年尾的除障法會。寧波車從15天的修法和禪定，找到了3個方法有時間性的減輕赤馬紅羊的破壞力。第2個方法就是分開早上和晚上持不同的心咒。這是一個更高層次的修持方法。早上寧波車建議盡量多唸觀音菩薩的六字大明咒或看綠度母心咒。綠度母是由觀音菩薩悲憫眾生苦難而生起的
2026-01-20 02:00 HKT
五里山