林國誠 - 風水鐵證 | 五里山

很多人都對風水的力量存在性的問題存疑，這個我可以斬釘截鐵告訴大家，風水力量是必然存在，而且影響非常大。玄學跟科學最大不同是玄學不會在一件事上，重複測試到。最近看見一個案例很值得和大家分享。從我的經驗來看很多人基本對風水一知半解。見得最多的便是只會聽啱聽的說話，不好聽的話便放棄。當然這是人性。包括筆者自己有時候都會懶惰和逃避。



這案例的主家認識了很久，他的單位看了多年十分理解，一直都十分順利，升遷和置業。唯乙巳年開東北門，門口原局見鬥牛煞，亦見有走廊直沖。所以出現了二五交加現象。五黃到門是非常易遇上的問題，累積了多年的經驗和特別的傳承方法，是可以有效化解，常常做到不留痕跡，即是雖然是五黃門但全年都沒有出現因五黃帶來的問題，真的會懷疑是否五黃到門。每年年初為這個朋友布局，今年初亦然，有趣的是全年沒有出現到流年五黃遇鬥牛煞再被走廊直沖的問題，事業順利，而且再買多一個比現在居住還要大的單位。今年布局的效果大家可以感受到，一直平安無事，直至到2025年的11月，我安排放在大門的風水物品可能比較重或者掛鈎不夠力導致風水物品掉下來。但事主因全年的順境就忘記了風水的幫助，沒有重新把物品掛回原位。不到一個星期竟然發生了小意外在腳部，而且是十分無厘頭的意外，拖了幾個星期未能痊癒，需要動一個全身麻醉的手術。同期家人亦傷了腿部。這例子實在是最活生生看見有風水布局和少了風水布局的實證，雖然已在年尾，故事當然還未結。



林國誠