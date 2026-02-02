張諾 - 假如他未走遠 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
4小時前
　　深夜，鋼琴的漣漪在空氣中緩緩止息，結他的撥弦如記憶深處的潮汐，悄然浮現。思緒被牽引，穿過時間的長廊，回到那個初聽Beyond《舊日的足跡》的年輕午後。那時剛投入社會，辦公桌上文件如山，收音機新聞簡報的聲浪是日常背景。唯獨那前奏一起，我便會不自覺地擱下筆，推開滿桌的紛亂，讓自己完全沉入那旋律與詞句中。

　　那一張在深水埗舊唱片店偶得的白版派台碟，素白封面上，歌名如刻，映着幾個陽光少年的身影。歲月流轉，這薄薄的promo copy始終在身邊。唱片機上，唱針落下，黃家駒的聲音伴着樂聲流淌而出：「我要再次找那舊日的足跡，再次找我過去似夢幻歲月……」簡單幾句，卻像一把溫柔的鑰匙，開啟了心中那扇通往「過去」的門。歌裏唱着鄉土、變遷、思念與回望－－「腦裏只有她的臉，掠過舊日片段……」那不僅是對故園的追懷，更像是一種精神原鄉的召喚，在急速轉動的都市巨輪間，為漂泊的心靈提供了一處可依傍的停泊點。

　　這讓我不禁遐想：倘若1993年那場可悲的意外不曾發生，黃家駒沒有英年早逝，故事的軌跡又會如何？他會不會成為香港的約翰．連儂（John Lennon）？以家駒的音樂才華、日益成熟的社會觸覺，以及那份根植於市井卻心懷遠方的赤子之情，他極有可能循John Lennon創作路徑並昇華，高唱關於平等、自由與博愛的普世歌聲。

　　可惜歷史沒有如果。1993年6月30日，家駒的腳步永遠停在了異鄉。然而，音樂比生命更頑強。約於1988年面世的《舊日的足跡》依然在響，那旋律穿過那年的夏天，穿過無數個像我今天這樣的深夜，抵達耳畔。

張諾

