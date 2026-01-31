李純恩 - 豈止兒童 | 好好過日子

法國總統馬克龍說正在準備立法禁止15歲以下的孩子上網使用社交平台，他說此舉是為了杜絕網上欺凌和保護未成年孩子的頭腦不受荼毒。類似的法例，好像澳洲也要執行了。

這麽做自然是因為小孩子分辨能力不高，最容易被以假亂真的東西洗腦。其實容易被洗腦的又豈止孩子，大把成年人的腦子一樣那麼容易被洗。如今那麼多假新聞假事件之所以在網上肆無忌憚流傳，還不都是成年人的傳播功勞？再假再沒有邏輯的事情，都會有人信以為真之後努力「分享」，然後又有更多的人信以為真到處流傳。



一個人之所以容易被洗腦，先決條件就是他的腦子本來就不靈。大數據的功能就是投你所好，你喜歡看的內容，它就大量投食。比如說給它發現你對某類假新聞總是興致勃勃，假新聞就會鋪天蓋地出現在你的手機裏，讓你天天看，時時看，看得你本來就不靈的腦子徹底壞掉。



這種腦子壞掉的成年人現在是越來越多，他們「求知若渴」，完全喪失分辨真假的能力，不知常識為何物，看到甚麼都信以為真，並且馬上當真知識傳播出去。大陸有句警告語叫作「不信謠不傳謠」，但現在許多傳謠的人根本不覺得自己信了謠言，他們傳謠言的時候總以為在傳播真理。你一定發現認識的人裏面這種腦子壞掉的傢伙越來越多，一些從前還不覺得他如何蠢的人如今蠢得一塌糊塗。



15歲以下的兒童還有國家政府動腦筋保護他們的腦袋不受污染，但腦子不靈的成年人卻天天在網上被大數據投餵的「心頭好」耍得心潮澎湃。沒有人想過營救他們。他們沒得救了。



李純恩