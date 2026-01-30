Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩兒 - 跳出框框 | 侃侃兒談

侃侃兒談
侃侃兒談
王佩兒
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近，聽同事分享了一個真實的營商案例，細心品味，亦不失為一則勵志的好故事：

　　自資開舖經營「兩餸飯」的李先生，在短短半年時間，由零開始，已經逆市連開3間分店，其中在位於觀塘舊區的店舖，每到黃昏收工時間，更是出現等候買餐的人龍。

　　能在如此「生意難做」、汰弱留強的環境下異軍突起，李先生自有一番「求生」之道。他的策略是「雙軌並行」－－既做兩餸飯，又做港式燒味，「兩者互相帶動，客人今日食兩餸，明天可以食燒味，所以我有信心！」

　　然而，在港人北上消費成風的「寒冬」選擇擴張生意版圖，李先生坦言其實壓力不小：「我們做飲食，起碼用『成球嘢』（百萬元）裝修，做防水、升高地台……」，面對一闊三大，李先生道出了他的經營哲學：「做餐飲業唔係賺番嚟，係慳番嚟。」

　　正當他在計算新店成本時，煤氣公司的「尊貴客戶」計劃為他帶來一場「及時雨」－－尤其針對中小型餐飲企業，為合資格經營者提供燃氣爐具優惠及安裝津貼。有了煤氣公司的支援，直接減輕了新店開張的現金流壓力，讓李先生能將寶貴的資金用在食材採購和人手招聘上，令擴張計劃得以順利推進……

　　「靈活變陣+適切支援」，兩種「跳出框框」的營商模式一齊「拍住上」，成就了重重挑戰中未完待續的雙贏故事，亦令我聯想到，類似的案例其實不止於飲食業。

　　當今時代發展，科技是主流，煤氣公司便將科技融入社會關懷。例如我們研發可以遙距熄火的爐具，在為家居安全增添多一重守護的前提下，既保障長者入廚的自由，亦減輕照顧者的心理壓力；又例如，我們推出協助視障人士準確辨識爐頭開關的立體貼紙，調節火力從此不再靠估，不僅是為了幫他們如常生活，更是為了鼓勵他們活出自信與尊嚴。

　　餐飲業者、長者、視障人士……無數大大小小的群體疊加，構成了社會大家庭的多彩光譜，他們面對不同挑戰，有着不同需求。作為公用事業機構，煤氣公司努力的方向，正正是期望透過發揮創意思維，善用科技的力量結合自身所長，盡可能為更多有需要人士提供最適切的支援。

　　農曆馬年將至，祝大家在新的一年，一馬當先、跳出框框、不斷進步！

香港中華煤氣有限公司
企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監
王佩兒

最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
18小時前
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
7小時前
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
影視圈
10小時前
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
社會
9小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
18小時前
更多文章
王佩兒 - 有愛，就有家！ | 侃侃兒談
　　過去幾周，我和同事們一直忙於支援大埔火災的居民，得知他們正陸續安頓，心中倍感安慰。執筆之時，正值冬至，在這個「大過年」的日子裏，不禁深深惦念宏福苑的街坊們…… 　　回想災難發生當日，眼見沖天大火無情吞噬無數家庭，煤氣公司的義工們和全港市民一樣，惟願在不添亂之餘，亦能為支援受災居民出一分力。 　　於是——各司其職、分頭行動：一方面主動聯絡安置災民的社區中心詢問需求，一方面利用自身的業
2025-12-30 02:00 HKT
侃侃兒談