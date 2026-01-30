王佩兒 - 跳出框框 | 侃侃兒談

最近，聽同事分享了一個真實的營商案例，細心品味，亦不失為一則勵志的好故事：



自資開舖經營「兩餸飯」的李先生，在短短半年時間，由零開始，已經逆市連開3間分店，其中在位於觀塘舊區的店舖，每到黃昏收工時間，更是出現等候買餐的人龍。



能在如此「生意難做」、汰弱留強的環境下異軍突起，李先生自有一番「求生」之道。他的策略是「雙軌並行」－－既做兩餸飯，又做港式燒味，「兩者互相帶動，客人今日食兩餸，明天可以食燒味，所以我有信心！」



然而，在港人北上消費成風的「寒冬」選擇擴張生意版圖，李先生坦言其實壓力不小：「我們做飲食，起碼用『成球嘢』（百萬元）裝修，做防水、升高地台……」，面對一闊三大，李先生道出了他的經營哲學：「做餐飲業唔係賺番嚟，係慳番嚟。」



正當他在計算新店成本時，煤氣公司的「尊貴客戶」計劃為他帶來一場「及時雨」－－尤其針對中小型餐飲企業，為合資格經營者提供燃氣爐具優惠及安裝津貼。有了煤氣公司的支援，直接減輕了新店開張的現金流壓力，讓李先生能將寶貴的資金用在食材採購和人手招聘上，令擴張計劃得以順利推進……



「靈活變陣+適切支援」，兩種「跳出框框」的營商模式一齊「拍住上」，成就了重重挑戰中未完待續的雙贏故事，亦令我聯想到，類似的案例其實不止於飲食業。



當今時代發展，科技是主流，煤氣公司便將科技融入社會關懷。例如我們研發可以遙距熄火的爐具，在為家居安全增添多一重守護的前提下，既保障長者入廚的自由，亦減輕照顧者的心理壓力；又例如，我們推出協助視障人士準確辨識爐頭開關的立體貼紙，調節火力從此不再靠估，不僅是為了幫他們如常生活，更是為了鼓勵他們活出自信與尊嚴。



餐飲業者、長者、視障人士……無數大大小小的群體疊加，構成了社會大家庭的多彩光譜，他們面對不同挑戰，有着不同需求。作為公用事業機構，煤氣公司努力的方向，正正是期望透過發揮創意思維，善用科技的力量結合自身所長，盡可能為更多有需要人士提供最適切的支援。



農曆馬年將至，祝大家在新的一年，一馬當先、跳出框框、不斷進步！



香港中華煤氣有限公司

企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監

王佩兒