鄧達智 - 脆弱浮生 | 智智樂GO

鄧達智
4小時前
　　今日隨稿刊登的照片，希望沒嚇壞讀者。

　　在下多年鍾情踩跑山單車，後來引致嚴重膝患。感謝黃淑儀姐姐，帶往廣州尋獲羌族醫師治療成功。朋友得悉，央求偕同求醫；在膝部放血過程為他拍下照片；被阻塞流通的血液，缺氧，凝固似豬肝，顏色帶黑，甚是驚人！

　　50多歲，以今時今日標準說來，實屬壯年，何以出現如此嚴重亞健康現象？

　　20多歲踏出校門進入職場，日以繼夜埋頭苦幹原本值得慶賀，卻不了解身體健康如不善加照顧，猶如一支蠟燭兩頭燒，瞬間只餘灰燼。

　　努力換得回饋，終於交出成績職級跳升，隨之不眠不休交際應酬，本來不煙不酒，為應酬從淺嘗跳升至「乾杯、乾杯」無酒不歡，鮑參翅肚多吃似浮雲失卻口感味覺。未過40本來運動員身材兼俊美面相漸顯變形；浮腫眼袋，雙下巴，未至於大肚腩已顯鬆泡泡的虎背熊腰，街上碰到，還需細心再認，才敢打招呼。踏上50，灰白頭髮滲入⋯⋯真要為他高歌一曲Where Have All The Flowers Gone？

　　還未晉升至搭乘公共交通工具「兩蚊雞」的歲數；當然，以他成功拼搏職場多年，司機接載出入，怎會搭乘公車？難得的起碼運動機會，連走一點遠路的機會都因而消失。一般人都忽略身體四肢經常性活動的重要，毋須一定進入健身房才算運動；走路散步，經常拉筋，定性打理家居執拾雜物栽花剪草⋯⋯全皆運動！

　　踏上50，血壓、血糖、壞膽固醇，三高宿命逃不過！中醫、西醫，各有優點，如何善用仍需閣下心存改善健康，不斷鑽研求診，始知底蘊。

　　朋友看到拍下他「缺氧」，接近黑色的瘀血，幾乎暈浪；不可能吧，血液怎會變得如此恐怖？那樣子猶似一樽硬淨的啫喱，堅挺地面向它的主人無聲抗議：多年濫用，終於淪落到這個田地，血液狀態反映健康情況，再不反省尋找正途改善，去日苦多浮生脆弱，死於壯年未免太可惜，敬請珍重！

鄧達智

