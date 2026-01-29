潘雄威 - 水牙線 | 乳齒童時

漱口只可以清除口腔裏的碎食物，不能徹底清潔牙齒表面的牙菌膜，也不能清理牙縫裏殘留的食物殘渣。但不要小看水的威力，若在高速高壓的狀態下噴射出來，水柱的清潔效能可以媲美牙線及牙縫刷。



水牙線就是這樣一個器具，幼幼但高速高壓的水柱由導管以脈沖式噴射出來，將牙菌膜及食物殘渣都沖走，也可以清除牙肉邊以下的細菌。



以前的所謂水牙線曾經只是用來清潔金屬牙箍及鋼線的小眾工具，如今已漸漸成為牙科主流清潔器具之一，因為頂級的座枱式水牙線可以噴出每平方吋100磅的水壓，每秒噴射20次。這種「壓迫和釋放」的脈衝不僅能將食物殘渣排出，還能產生物理擾動，破壞牙菌膜，清洗牙刷無法觸及而隱蔽的地方，包括牙橋及植牙底部和固定式箍牙金屬托槽。



牙線和牙縫刷依靠手動摩擦來刮除污垢，效用取決於正確的技巧，用錯方法會損害牙肉，而水牙線則利用水強勁的沖力，不會直接摩擦牙齒表面，減低對牙腳面的刺激，對清潔隱藏而凹陷的地方比牙線更有效。



效能高的水牙線很大部，重量達半公斤，要接駁電源，所以是坐枱式，不便於攜帶，價格要港幣千多元。小型甚至無線設計比較輕巧，也便宜一點，但效能一般。盛水容器容易滋生細菌，要勤於清潔。



若你對清潔牙齒十分講究，又不怕麻煩，可以考慮在護齒三寶上加多一寶：用牙刷清潔牙齒，用牙線和牙縫刷清理牙罅，再用水牙線清理隱藏的地方，就頂呱呱了！



潘雄威