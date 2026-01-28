黃思敏 - 多肉低碳飲食 適合幼兒嗎？ | 營爆生活

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃思敏
3小時前
　　1月初美國衞生當局公布最新《美國人飲食指南》，提倡吃真實食物、減少加工食品及添加糖分。當中最受關注的是「反轉食物金字塔」，建議多吃紅肉、全脂奶和蔬果，減少全穀類比例。不少醫學及學術組織對此表示疑慮，也令家長困惑：孩子是否要多吃肉、少吃飯？

　　其實幼兒的營養需要與成人不盡相同。首先，幼兒對蛋白質的需求不高。很多家長以為成長一定要多吃肉，但日常從適量的肉、魚、蛋、豆腐或奶製品中，已足夠滿足蛋白質所需。若過量食肉，反而會擠走其他重要營養素的空間。幼兒的主要能量來源，應來自適量脂肪及全穀類，而非單靠肉類。

　　其次是脂肪比例。幼兒的熱量需求高，大腦和神經系統發展亦需要脂肪，因此兩歲前一般建議飲用全脂奶。不過，隨着年齡增長，脂肪在總熱量中的比例會逐步下降。如果孩子生長得好、吃得好，兩歲後可轉用低脂奶，五歲後可選擇脫脂奶，避免長期攝入過多飽和脂肪，減低肥胖、高膽固醇及心血管疾病風險。因此，即使「反轉金字塔」強調飲全脂奶，家長也不宜無限放大，必須配合孩子的生長及年齡調整。

　　最後，幼兒胃口細、食量有限，重點不是「吃多」，而是吃得營養密度高。與其吃精製澱粉或含糖零食，不如選擇蔬果、全穀類及合適份量的奶製品，確保足夠纖維、維他命和礦物質。美國當局建議「減少加工食品與添加糖」，其實適合幼兒實踐，因為高糖食物及飲品容易影響味覺發展，亦增加蛀牙及肥胖風險。

　　總括而言，幼兒的健康飲食，關鍵是均衡、多元與適量。家長不宜盲目跟隨多肉低碳，應該確保食物比例合適，配合年齡和發展需要，才是真正有利成長的飲食方式。

黃思敏

