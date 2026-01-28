KellyChu - 天籟敦煌樂團八周年音樂會 「如愿」回顧成長聲影交織古今 | Executive日記

香港天籟敦煌樂團八周年音樂巡禮「如愿」音樂會，上周五在香港大會堂劇院成功舉行，數百名觀眾齊聚一堂，在跨古今、融中外的聲影交織中，感受敦煌與中華意象和當代創作的共振。樂團希望以音樂帶領大家走過八年的足跡，見證一路以來的成長，並期盼與各界知音繼續同行，攜手把共同的理想化為下一個「如愿」。



音樂會三幕旅程分為「敦煌」、「故宮」及「博物館」，曲目以敦煌壁畫及文物為靈感。「如愿」則代表實現將敦煌壁畫中的音樂「帶回人間」的願望。音樂會的尾聲，樂團特別以《莫高精神》、《謝謝你的時間》溫情謝幕，獻給「終一生做一事」的敦煌、故宮，以及世界各地博物館的文化守護者，亦向一路支持樂團的觀眾、夥伴及各界友人，致以最誠摯的感謝。



香港天籟敦煌樂團由熱衷敦煌文化及推廣的紀文鳳女士於2018年創辦。樂團成員包括香港兩位年輕作曲家甘聖希和朱啟揚，以及八位音樂人。



KellyChu