曾安業 - 當電視成為橋樑 | 安業興邦

當翻新亮滑的木門被緩緩推開，斑駁的牆粉不再飄落，取而代之的是透過明亮落地窗灑進的暖陽，照映在三張交織着淚水與笑容的臉龐上。在日本高知縣的半世紀深山老屋內，「中越家」長姊善美那雙顫抖的手，撫摸着的不僅是新牆，更是那份近乎神蹟的救贖。



以上是HOY TV王牌外購節目《空間改造王》第39至41集「苦命三姊弟」的感人故事內容。



67歲的中越善美與二弟稔和三妹節子童年坎坷，父母離異後相繼而去，幸得姨母姨丈收養，這間深山老屋才成了他們遮風擋雨的唯一依靠，承載着一生最重也最暖的記憶。然而，隨着時間過去，這間山間民居早已破敗不堪，不僅霉爛老舊，木地板更有崩塌的危機。



三姊弟早已各自搬離老屋，但很想將它保留下來，面對無法負擔的沉重維修費，善美孤注一擲，寫信給電視台節目求助，結果奇蹟出現。



在節目的詳細紀錄下，我們看見了設計師如何挑戰空間極限。原本猶如舊倉庫的老屋頓變成乾淨利落的新居，主室打了堅實底座、簷廊裝上堅固新窗、門樑牆櫃擦亮如新，還利用廢校小學家政室廚房枱打造出開放式廚房，用附近竹枝編織出通風透爽間隔木舞，用屋外杉樹樹幹精心巧製出一張供三姊弟共聚一堂的茗茶桌子。樹幹每一圈年輪正代表着三人兜兜轉轉幾十年後，又回家了。



當完工入伙的那一刻，鏡頭捕捉到了最真實的情感爆發。善美摸着水龍頭湧出的自來水，眼淚奪眶而出：「終於有水了！這間屋已十年沒有自來水！」弟弟稔凝望着櫃子上的三姊弟童年屋前合照，一邊抹着淚痕一邊說：「感謝大家，感謝！」



對於三姊弟而言，電視台提供的不僅是水泥與裝潢，而是一個讓親情血脈重新結連的機會，是一份由公共媒體提供的溫暖與希望。



為民傳遞希望 賦予能量



在過去，電視是單向的資訊灌輸，是茶餘晚飯後的消遣。但在今時今日，像《空間改造王》這樣的節目，賦予了電視台全新的社會契合度。它證明了電視節目可以成為民間求助的窗口，透過資源的整合與傳播的力量，解決民眾現實生活中的實質困難。它不再只是在演示生活，更是在成就生活。



事實再次證明，電視台投入的專業團隊、長時間的追蹤拍攝，以及對社會邊緣群體的細膩觀察，構築了一種深沉的敘事力量、一座連結社會各界、伸出援手的橋樑，這股凝聚力是碎片化的手機訊息難以取代的。



誠意推薦各位觀眾，找一個安靜的晚上，重溫這三集節目。中越三姊弟的故事告訴我們，在這座城市的暗角，或許還有像他們一樣在困頓中掙扎的人。而電視，這扇通向千家萬戶的窗口，依然能為絕望者傳遞希望，為無力者賦予能量。



曾安業