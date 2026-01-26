Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 金齡巧手凝住香港味道 | 任意行

任意行
任意行
張諾
33分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　周末市集裏，一攤五彩繽紛的「甜點」引人駐足－－砵仔糕泛着紅豆光澤，西多士淋着糖醬，黑芝麻卷細膩如菲林卷，鮮蝦粉腸透出粉嫩紋理。伸手欲取，才驚覺每一件皆是蠟燭。這是「救世軍耆才．拓展」計劃下「燭目企業家」的巧思之作，由一群金齡創業家以蠟重塑港式飲食記憶，逼真得讓人忍不住莞爾：「睇得唔食得，卻更教人回味。」

　　網上不少顧客留言讚嘆：「以為係真點心，近睇先知係蠟燭！」「買咗件『西多士』返屋企，阿媽都問點解唔食。」這些作品不止工藝精湛，更承載着情懷與故事。創作者多是退休人士或半退長者，透過計劃學習蠟藝、產品設計與營銷，將數十年的人生閱歷，熔鑄成一盞盞帶着溫度的「美食」。有網友好評道：「佢哋唔係單純賣蠟燭，係將飲茶文化、街頭小食嘅靈魂，用新方式傳承。」

　　「救世軍耆才．拓展」計劃的願景，正是協助金齡族群「轉化角色定義，規劃自主未來」。這些燭光背後，是長者不再被動等待照顧，而是主動創造價值、與社區跨界連結的實踐。有網友感動留言：「見到佢哋好有heart介紹作品，眼神有光，令我覺得年齡從來唔係界限。」

　　這小小的蠟燭攤位，猶如一場溫柔的革命－－它打破「年老等於衰退」的標籤，證明創意與社會參與可以燃亮第二人生。下次在市集遇見這道甜蜜的風景，不妨停下腳步，欣賞這份以時間熬製的匠心。支持他們，不止是買一件工藝品，更是擁抱一種可能：無論歲月如何流轉，人人都可以是點亮生活的企業家。

張諾

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
張諾 - 重複的11月18日 | 任意行
　　一般人對時間的觀念，是習慣了線性的前進。然而，丹麥作家Solvej Balle卻以一項構思近40年的寫作計劃，帶領讀者停駐於「靜止」之中，審視我們與時間的關係。她的7部曲作品《論體積的計算》（On the Calculation of Volume），講述了一位古董書商被困在同一天的故事，成為一部探討存在、孤獨與生態的作品，榮獲2022年北歐理事會文學獎，並入圍2025年國際布克獎名單。
2026-01-23 02:00 HKT
任意行