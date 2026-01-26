張諾 - 金齡巧手凝住香港味道 | 任意行

周末市集裏，一攤五彩繽紛的「甜點」引人駐足－－砵仔糕泛着紅豆光澤，西多士淋着糖醬，黑芝麻卷細膩如菲林卷，鮮蝦粉腸透出粉嫩紋理。伸手欲取，才驚覺每一件皆是蠟燭。這是「救世軍耆才．拓展」計劃下「燭目企業家」的巧思之作，由一群金齡創業家以蠟重塑港式飲食記憶，逼真得讓人忍不住莞爾：「睇得唔食得，卻更教人回味。」



網上不少顧客留言讚嘆：「以為係真點心，近睇先知係蠟燭！」「買咗件『西多士』返屋企，阿媽都問點解唔食。」這些作品不止工藝精湛，更承載着情懷與故事。創作者多是退休人士或半退長者，透過計劃學習蠟藝、產品設計與營銷，將數十年的人生閱歷，熔鑄成一盞盞帶着溫度的「美食」。有網友好評道：「佢哋唔係單純賣蠟燭，係將飲茶文化、街頭小食嘅靈魂，用新方式傳承。」



「救世軍耆才．拓展」計劃的願景，正是協助金齡族群「轉化角色定義，規劃自主未來」。這些燭光背後，是長者不再被動等待照顧，而是主動創造價值、與社區跨界連結的實踐。有網友感動留言：「見到佢哋好有heart介紹作品，眼神有光，令我覺得年齡從來唔係界限。」



這小小的蠟燭攤位，猶如一場溫柔的革命－－它打破「年老等於衰退」的標籤，證明創意與社會參與可以燃亮第二人生。下次在市集遇見這道甜蜜的風景，不妨停下腳步，欣賞這份以時間熬製的匠心。支持他們，不止是買一件工藝品，更是擁抱一種可能：無論歲月如何流轉，人人都可以是點亮生活的企業家。



張諾