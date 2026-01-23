李飛帆 - 商界環保協會「綠色金融科技展」 推動加快實現碳中和 | 企業熱話

商界環保協會於1月8日首次舉辦「綠色金融科技展」，旨在透過推動綠色轉型，協助香港加快實現碳中和目標。是次展覽由香港投資推廣署贊助、香港綠色金融協會及思匯政策研究所擔任合作伙伴，總共吸引了逾二百位參加者出席，財經事務及庫務局副局長陳浩濂更獲邀擔任專題演講嘉賓。



活動論壇部分由綠色金融與金融科技領域的行業領袖，就監管政策發展趨勢、綠色金融產品訊息披露標準、碳市場發展機制等議題展開深度討論；而近二十家綠色金融科企業及初創則展示了綠色信貸技術、碳足跡追蹤系統、可持續投資分析工具等領域的創新產品與服務。