KellyChu - 職訓局下周六辦免費講座 聚焦樓宇消防安全及維修 | Executive日記
閱讀更多
內容
宏福苑大火後，社會對樓宇安全及維修保養日益重視，當中消防安全亦成為大眾關注焦點之一。為提升社會消防安全及維修意識，職業訓練局（VTC）將於下周六舉辦《建築物消防安全及維修初階》講座，協助住宅業主、業主立案法團及物業管理人員等掌握建築物消防安全及維修最新法規要求與實務知識，共同守護社區安全，費用全免。
講座將以實體及網上直播形式同步進行，由VTC相關範疇專家主講，內容專業實用，涵蓋多個重要範疇，包括住宅消防及建築安全法例及相關責任、政府強制驗樓計劃（MBIS）相關要求；住宅基本消防裝置日常維護；建築物及防火物料的測試標準及認可檢測機構簡介，以及住宅物業日常安全管理及事故應變策略，讓參加者了解更多樓宇消防安全資訊。
現場名額有限，將以先到先得方式安排，有關詳情及報名可瀏覽以下網址：https://www.vtc.edu.hk/cpe/talk2026
KellyChu
最Hit
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
更多文章