KellyChu - 7 - Eleven推8款不倒翁公仔 Sanrio角色化身Rody跳跳馬 | Executive日記

6款超萌Sanrio characters x Rody跳跳馬開運不倒翁公仔已登陸7-Eleven，同大家拜個早年！全套開運公仔共有8款，其中包括隱藏版閃爍Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款都非常適合做開運擺設，寓意福星齊報喜，新一年幸福滿滿！



今次產品設計加添咗更多新元素，6位Sanrio characters包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及Minna no Tābō，分別戴上顏色鮮艷嘅Rody跳跳馬頭套可愛現身，款款設計都充滿賀年氣氛。公仔外形設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑嘅觸感，抱住非常舒服，輕輕搖動仲會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，招來福氣。



KellyChu