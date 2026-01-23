KellyChu - 7 - Eleven推8款不倒翁公仔 Sanrio角色化身Rody跳跳馬 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
4小時前
生活 專欄
　　6款超萌Sanrio characters x Rody跳跳馬開運不倒翁公仔已登陸7-Eleven，同大家拜個早年！全套開運公仔共有8款，其中包括隱藏版閃爍Kuromi X Rody跳跳馬開運不倒翁公仔及7-Eleven應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款都非常適合做開運擺設，寓意福星齊報喜，新一年幸福滿滿！

　　今次產品設計加添咗更多新元素，6位Sanrio characters包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及Minna no Tābō，分別戴上顏色鮮艷嘅Rody跳跳馬頭套可愛現身，款款設計都充滿賀年氣氛。公仔外形設計以「達摩不倒翁」為靈感，柔軟順滑嘅觸感，抱住非常舒服，輕輕搖動仲會發出「啷啷」聲，帶來滿滿治療感，招來福氣。

旅發局「香港好味」專屬網頁介紹參與名廚、推薦餐廳及各區特色。
為推廣香港餐飲及提升旅遊吸引力，旅發局聯同中華廚藝學院特別邀請超過50位本地名廚，推薦全港250間心水餐廳，推出首本涵蓋各區嘅「香港好味」名廚精選美食指南。透過名廚專業而獨到嘅推薦，旅客及市民可以深度體驗香港餐飲文化深厚底蘊和多元風貌，行到邊，食到邊，盡享好味佳餚。 林建岳：真誠致敬港飲食文化精神 　　參與這本「香港好味」美食指南嘅名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，如黃隆滔、
4小時前
Executive日記
　　宏福苑大火後，社會對樓宇安全及維修保養日益重視，當中消防安全亦成為大眾關注焦點之一。為提升社會消防安全及維修意識，職業訓練局（VTC）將於下周六舉辦《建築物消防安全及維修初階》講座，協助住宅業主、業主立案法團及物業管理人員等掌握建築物消防安全及維修最新法規要求與實務知識，共同守護社區安全，費用全免。 　　講座將以實體及網上直播形式同步進行，由VTC相關範疇專家主講，內容專業實用，涵蓋多個
4小時前
Executive日記