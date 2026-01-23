張諾 - 重複的11月18日 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
4小時前
　　一般人對時間的觀念，是習慣了線性的前進。然而，丹麥作家Solvej Balle卻以一項構思近40年的寫作計劃，帶領讀者停駐於「靜止」之中，審視我們與時間的關係。她的7部曲作品《論體積的計算》（On the Calculation of Volume），講述了一位古董書商被困在同一天的故事，成為一部探討存在、孤獨與生態的作品，榮獲2022年北歐理事會文學獎，並入圍2025年國際布克獎名單。

　　故事始於一個無盡的11月18日。主角Tara Selter發現自己被困在這個日子中。每天早晨，她醒來時都是11月18日。她不再期待醒來時是11月19日，也不再像昨天那樣清晰地記得11月17日，但身邊的人，包括她丈夫，卻都是新的一天，只有她保有連綿的11月18日記憶。隨着Tara即將迎來她的第365個11月18日，她有一種感覺：這一天似乎隱藏着一條逃離之路。

　　這部作品並非關於如何打破循環，而是關於如何在循環中生活、觀察與思考。作者以日記般的簡潔筆觸，描繪Tara如何極致專注地感知日常的紋理：她能預知黑鳥何時鳴叫、雨點何時落下。這種被放大的感官，讓最微小的細節也變得深邃。

　　隨着故事發展，Tara個人困境逐漸與更宏大的主題交織。她開始擔憂資源消耗，因為她購買的食物有時並未在次日「復原」，這讓她感覺自己像個「吞噬世界」的怪物。這隱喻了人類對自然的單向索取。

　　當她與其他被困者相遇後，他們開始探討：若能逃離，是否有責任將這個「11月18日」修復成一個盡可能美好的日子，盡力阻止將發生的悲劇？ 作品由此從個人存在之思，轉向對集體責任與生態倫理的探索。

張諾

