胡慧沖 - 非常3D影像館 | 筆泰沖動

還記得數年前在網上視頻見到內地有一種好好玩嘅3D館，唔止3D咁簡單，基本上參與嘅人只要企喺一個室內空間，房間上下左右全方位都係由顯示屏組合而成，接連播放住一啲虛擬影像，當中有火山爆發、有恐龍追擊，亦都有投奔大海等等唔同情景，非常之迫真，當時心諗，如果泰國都有得玩就好！



估唔到今時今日，泰國曼谷與芭堤雅已經有三個地方可以體驗類似嘅玩意，而最新開的一間就位於曼谷MBK商場，亦係最抵玩嘅一間。所謂抵玩，就係入場後你可以喺嗰個指定嘅空間任睇唔嬲，裏面會播放大概七條片，每條片長達6分鐘，你有本事可以睇晒先走。但話聲你知，由於像真度極高，真係有機會睇到頭暈！而呢一間有個好處，就係最前面設有玻璃欄杆，你可以雙手扶住欄杆，然後就好似置身不同情景一樣，跟隨片段上天下海衝鋒陷陣，真係幾過癮！目前泰國開咗三間，可惜香港似乎暫時都未有。如果大家有興趣體驗呢種玩意嘅話，一係返深圳，一係來泰國，說實話係好刺激同埋都幾好玩，但易頭暈人士就要注意！



胡慧沖

