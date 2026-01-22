李純恩 - 順其自然最好 | 好好過日子

溫州一個101歲的老太太，平時深夜追劇，閒來亂吃零食，每晚兩點多鐘就寢，早上十點多起床，腦筋清醒，身體健康。於是人們稱她是「反向養生」，跟所謂的健康生活反其道而行。



看了這段報道，不由沾沾自喜，因為我的生活作息時間，跟這位老太太類似。平時深夜追劇，邊看邊吃消夜零食，胃口比正餐還好。晚睡自然晚起，天天日上三竿起床，吃完早飯已不見了半天，但這半天在深夜補上，便也不算荒廢時光。



有的朋友看不慣我的作息時間，便用不符合健康原則來說事，然後便宣說如何過正常生活，無非是要飲食正常、早起早睡之類，若聽話，便身體健康，長命百歲。每當遇到這種勸告，知道人家也是一番好心，雖然心裏想讓他們拿出點證據來，嘴裏總不便明言，就唯唯諾諾了事。如今好了，這位溫州老太太的「反向養生」例子倒是可以為自己的生活習慣辯護一下，世事無絕對，晚睡晚起不一定早死。我反倒是擔心像老太太一樣活得那麼長。



最近美國的營養專家們忽然又提倡起「營養倒金字塔」來，將以前也是他們說的「營養金字塔」Upside down，完全顛倒過來，以前提倡少吃的東西要多吃，以前提倡多吃的東西要少吃。那個金字塔流行了幾十年，許多信奉者一向將之當作健康寶典，現在卻又由專家們出來說要反過來才真正健康，真是情何以堪。若疑神疑鬼，還會以為身上有些甚麼毛病都是因為吃錯「金字塔」弄出來的。真是盡信書不如無書，盡信專家不如無專家。



其實身體是自己的，少了甚麼多了甚麼，身體會告訴你的，少了的東西需要補充，多出來的東西自會拒絕，即使有些差錯，也會自我調節。有病當然看醫生，無病無痛，飢餐渴飲，睏了才睡，一切順其自然最好。



李純恩