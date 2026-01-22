楊立門 - 首爾麵館 | 慢活時代

在上環打完乒乓球，和球友飢腸轆轆地找吃的，路過德輔道中一間窗明几淨的韓式麵店，只有英文名稱Seoul Noodles。我並不熱衷韓國飲食，但見此店招牌的豬骨湯麵大大一碗，便決定一試了。我吃湯麵，不論中日韓都首重麵質，再看湯頭，之後才輪到配料。這麵條我願意給滿分：粗身爽滑，富有麥香和筋度，比得上優質烏冬，而且份量不少，最好和朋友分着吃。這店的網上資料有師傅在打麵的圖片，吃上去也像是手擀的。那湯頭是紅彤彤的慣常韓醬湯，味道醇厚沒味精，辣辣的合我口味，吃不得辣的朋友別忘了要求減辣。



至於那豬骨，是原始粗豪的幾件大豬脊骨，看上去似是廣東老火湯的湯渣，但吃下去仍柔軟有肉味。像我這種喜歡吮骨頭的朋友應該會喜歡，因為藏在骨頭夾縫間的肉特別香嫩。吃慣大大塊排骨湯麵或日式叉燒拉麵的朋友不用擔心，因為骨頭的份量多，能剔出的肉總量也不少，而且還有筋膜組織和軟骨，口感比一大塊肉更豐富。只是這麵最好和熟的朋友和家人吃，因為要用手拿着骨頭啃才過癮，「食相」會稍欠斯文。一個附有韓式醃菜的午市套餐約$110，取價算是公道。



朋友點了石鍋飯，這種韓式拌飯，無論哪裏吃味道也差不多，這裏也不例外，雖然份量不少，但除了一隻煎蛋外並沒有肉類。這店的服務不錯，一名廚師和部分服務員看來是「oppa」型的韓仔，為這韓式麵店加添幾分地道風味。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門