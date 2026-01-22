何重恩 - 閱世淺談 | 重中之重

「恒久．恒新 」引來熱話，令筆者想起「點只汽水咁簡單」、「為您做足一百分」、「不在乎天長地久、只在乎曾經擁有」等經典廣告slogan，一個能傳世的廣告創作，要做足一百分，點止是要成為熱話咁簡單！



恒生銀行被私有化已成事實，「小莫少於水滴，大莫大於汪洋」這首由葉麗儀唱的廣告歌，曾是香港幾代人成長時期，學習儲蓄的人生哲學。筆者有幸與恒生創辦人何善衡、利國偉等銀行業界翹楚碰過面，特別是何善衡先生，拜讀過他在60年代末著作的《閱世淺談》，是他將自己數十年經商處世閱歷及座談會資料匯集成冊的作品，後來成為香港銀行界訓練職員的基本教材之一。



書中大量引用《禮記》、《論語》、《孟子》等經典，教誨年輕人加強品德修養，強調「高雅的儀表，器宇軒昂，衣履整齊」的重要性，談吐和儀表一直是恒生甄選初級職員的標準。何善衡在書中還表達了對不指導新同事、只讓下屬暗中摸索的主管作風的深惡痛絕，認為這是公司發展的絆腳石。



1983年，何善衡又出版了《閱世淺談．續篇》，進一步闡述其處世哲學。這兩部著作體現了何善衡將中國傳統文化與現代企業管理相結合的獨特理念，對恒生銀行的企業文化塑造產生了深遠影響。



不知若何老先生在天上看到「恒久．恒新」這類創作，他會有何感想，是時代轉變了嗎？近期很喜歡TVB的「貪新不忘舊」，不但切合電視台的市場定位，在大家熟悉的字句上加入新的含意，就是A+B＝C的重要創意元素，值得一讚。



何重恩