小董 - 大自然給的「紫色魔法」 | 輕鬆養生

小董
1小時前
　　花青素是一種植物色素，近十年來，最強花青素排行榜第一位是中醫藥用的「黑杞子」。黑杞子功效，我已在不同文章敘述過，不重複了！今次從另一個角度去介紹花青素，令大家得益。

　　適量攝取花青素有助減少氧化反應與疾病風險。以下為花青素已得科學證實的10大好處：

　　1.降血壓：花青素降低三酸甘油脂及壞膽固醇水平，增加好膽固醇，有助調節血壓並防止血壓升高。

　　2.抗發炎：花青素有助於減緩發炎反應，緩解紅、腫、熱、痛。

　　3.抗氧化：花青素具有抗氧化特性，可幫助清除自由基。

　　4.抗癌：花青素可對抗自由基、降低發炎反應以及阻止癌症基因變化，有助於預防腫瘤形成並阻止癌細胞擴散。

　　5.預防神經退化疾病：花青素保護神經元避免受到氧化刺激、抑制神經炎症和調節細胞傳導途徑，增加流向大腦的血流量並激活控制記憶、語言和注意力的大腦區塊，有助預防阿茲海默症等大腦退化疾病。

　　6.穩定血糖：花青素可緩解發炎反應並增加葡萄糖耐糖量，有助於預防第2型糖尿病。另外，有研究發現，花青素補充劑可提高胰島素能力，進而防止血糖飆升。

　　7.預防泌尿道發炎：花青素及前花青素可抵抗大腸桿菌（Escherichia coli）黏附在尿道壁上並抑制細菌生長，降低細菌在泌尿道造成發炎機率，達到預防泌尿道感染。

　　8.改善消化：花青素有助促進腸道微生物菌群，改善腸道健康。

　　9.預防脂肪肝：吃下高脂飲食後會大幅增加肝臟組織中的脂肪細胞，花青素能降低脂肪細胞。

　　10.有益眼睛健康：減輕對眼部水晶體及視網膜的傷害、減輕初期近視發展的潛力、促進視覺敏銳度提升夜間視力以及預防因老化引發的白內障及黃斑性病變問題。小董外婆服用了9個月黑杞子，其黃斑病變好了8成！真人真事，連眼科醫生也驚訝！

　　小董真心提示：市面上有太多染色或養殖的黑杞子品種，效果欠佳，不建議服用；野生黑杞子才有顯著的功效。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

