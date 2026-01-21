張諾 - 一針一線縫出關愛 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
1小時前
　　在香港這個繁華都市中，有一群人以針線為筆，以布料為紙，默默書寫着關愛與尊嚴的故事。「睿程製作社」，不僅是服裝工作室，更是以「香港製造」為傲、以「支援弱勢」為使命的社會企業。這裏出品的每一件衣服，都承載着對長者與長期病患者的深刻理解與體貼關懷。

　　「睿程製作社」的設計理念源自於最真實的生活觀察。例如，許多長者或因關節退化，或因疾病影響，手指不再靈活，尋常衣服的鈕扣、拉鍊成了每日挑戰。這裏的義工設計師們巧妙地將磁扣應用於衣襟、褲頭，代替拉鍊，讓穿衣動作變得輕鬆自在。更貼心的是，針對有認知障礙或行動不便的使用者，部分服裝特別設計了不易意外打開的隱蔽式搭扣，在便利與安全間取得精妙平衡。

　　這些功能導向的服裝並未犧牲美感價值。睿程的服裝圖案簡約現代，色彩明快鮮明，女裝系列甚至加入了優雅的花卉元素，徹底打破了「長者服裝必定沉悶老氣」的刻板印象。穿上這些衣服的長者，不僅獲得了生活便利，更找回了對自我形象的信心與自豪－－這或許是比任何功能都更寶貴的禮物。

　　這些服裝的魅力超越了預設的受眾。我自覺不算老，也沒有病，但經過「睿程」位於北角的小店，試穿一條寬褲後立刻愛上，當即買下以支持這份心意。出自內心歡喜的支持，恰恰證明了好的設計本應服務於人，而充滿同理心的設計更能觸動人心。

　　「睿程製作社」的每件作品，都在傳達一個訊息，弱勢群體的需求值得被認真對待；它告訴使用者，你們的尊嚴與美感同樣重要；它告訴所有人，香港製造的價值不僅在於工藝，更在於那份將社區連結起來的人文關懷。這一針一線縫製的，不只是衣服，更是一個更包容、更有溫度的社會理想。

張諾
 

