曾安業 - 成年人的閱讀難題 | 安業興邦

曾安業
4小時前
在剛過去的長假期，聽到有家長對假期功課頗有微言，原來老師要求學生在假期內交出六份閱讀報告。相信曾在港求學的讀者，都對閱讀報告不會感到陌生。學生時代，老師往往會預先準備書單，讓同學從中擇其一二撰寫報告。那些書多是文學經典，內容正面、故事性強，而老師的初心，是在於提升閱讀能力、訓練思考方式，承載着清晰的教育理想。

　　畢業之後，沒有人再替你編排指定讀物。有人把閱讀暫時擱置，生活被工作與家庭佔據；也有人恰恰相反，開始重新尋回閱讀的樂趣，把書本視作私人空間。閱讀不再是功課，而是自己的選擇。那麼，你的書單又會變成甚麼呢？

　　成年後，閱讀的動機往往變得更加隨心及多元化。初出茅廬的你，也許會選擇關於職場處世、人際關係、時間管理，甚至創業成功故事的勵志書籍；當你步入家庭階段，肩負照顧者的角色，可能更有興趣閱讀與身心發展、親子關係或心理健康有關的作品。成年人閱讀的動機，從娛樂、學習、整理思緒，以至提升語言水平或自我認同。閱讀從學生時代的集體經驗，逐漸轉化為高度私人化的選擇。因為在每日忙碌過後，用工餘時間不滑手機，而是靜靜坐下來讀書，這個行為本身，已經是一種自我要求與生活態度。

　　既然沒有老師或教授安排好的書單，我們便會向朋友、同事或導師請教「有沒有好書介紹」。每當被問到這條問題時，我通常會先反問對方：此刻你希望從閱讀中得到甚麼？你的閱讀習慣是怎樣？推薦書籍看似輕描淡寫，其實考驗着我們對對方的理解，尤其是他的喜好、處境與人生閱歷。同一本書，對不同時候的我們，產生的感受可能完全不同。

　　近年，不少朋友自行成立讀書會，每月或每季聚會，由參加者輪流推薦書目，以書會友。筆者認為，能與朋友共同欣賞同一本書，代表着兩個人在同一時空裏，對相似的經歷或情感產生共鳴。這種共鳴，往往會帶來更深入的交流。有時候，大家討論的不止是書本情節，而是借書說自己對生命的看法：如何面對選擇、如何經歷失敗、如何看待快樂。閱讀於是由個人的靜態活動，延伸為對話、辯論與分享的空間。

　　從學校的建議書單，到成長後的個人閱讀，反映的不是閱讀習慣的改變，而是人成長的經歷。閱讀從來不止是紙上的文字，而是一個人此刻的需要、渴望與世界觀的投射。隨着人生階段轉變，閱讀書單也理應隨之調整。

曾安業

