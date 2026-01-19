李純恩 - 好多好多Zhou | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
7小時前
生活 專欄
　　澳洲朋友要去杭州旅行，他們住在布里斯本，沒有直航飛機，如果坐中國航空公司的班機，聯票可以買到杭州，但要在廣州轉內陸機。這也沒甚麼問題，問題是在網上訂票的時候，Guangzhou和Hangzhou兩個地名令他們很混淆，跟我說行程的時候，一會Guangzhou一會Hangzhou，幾次搞錯。

　　我便再三提醒，你們要去的地方是Hangzhou，Guangzhou只是轉機的地方，不要搞錯，搞錯就訂錯機票了。

　　中國的地名，聽在外國人耳裏很難分出區別，這個州那個州，哪裏分得清楚。這也有點像我們到了日本，日本地名的發音比如Zawa、Kawa、Nawa、Yama、Shima之類，也常常覺得混淆，還好日本地名用漢字，即使讀不出，一看就知道是哪裏。這也是我們在日本旅行最方便的地方，駕車在公路上走，路牌標示一目了然。

　　我很明白澳洲朋友對中國地名的困擾，我跟他們說，除了這個Guangzhou和Hangzhou之外，中國還有許許多多這個Zhou那個Zhou的地方，Suzhou、Yangzhou、Changzhou、Xuzhou、Liuzhou、Meizhou、Fuzhou、Huizhou、Guizhou、Chaozhou、Zhuzhou、Zhengzhou、Chenzhou，諸如此類，外國人讀漢語拼音沒有聲調概念，全部平聲，Guizhou（貴州）和Huizhou（惠州），你讓他們分別，一定頭大如斗。

　　我告訴澳洲朋友，中國州太多了，以上只是滄海一粟。但他們也不用太在意，因為如果不用漢字，像他們那樣光用不注明聲調的漢語拼音讀出來，許多地名可能連中國人自己聽了都不知道你在說哪裏。

李純恩

