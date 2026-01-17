Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 活好每一天 | 無名指

無名指
無名指
譚紀豪
6小時前
　　踏入2026年未夠三個星期，全世界好像都沒甚麼好消息。國際局勢不外乎幾個大國角力，其他都是配角，我等升斗小民陪跑龍套，但沒資格置身事外。本地新聞也乏善可陳，若不涉政治，聽得最多就是公共服務加價和騙案，前日還加插持刀男大鬧屯門商場。

　　美國總統作為軍方統帥，可以繞過體制越境拉人，之後順便恐嚇古巴和格陵蘭，那是名副其實的「匪夷所思」。國際社會反對，那我退出多個國際組織你就管不着我。我們在遠東看似不受牽連，卻不知已在經濟上起了翻天覆地的變化。

　　我忘了在哪裏聽過一個說法，大意是「當強者對弱者使用暴力，說明強者已無招可用，他離失敗就不遠了。」這是否適用於現實世界，我非時事評論員，無從談起，只期望暴力不是解決問題的唯一辦法。

　　可是對很多人來說，無計可施時只懂得訴諸暴力，傷害家人，甚至路過的陌生人。無論是被情緒困擾還是受酒精毒品影響，繼而作出暴力行徑，是個人悲劇卻非傷人借口，那些受影響的人都沒理由要承受這些。

　　有人奮鬥半生，克勤克儉做生意，一場戰爭輸掉畢生積蓄；也有普通人善良守法，放工去商場買點東西，竟會飛來橫禍遇上刀手。是福不是禍，是禍躲不過，這些禍事誰又能算得到？我想起陳年舊劇裏一個不起眼的角色，在困境中說了一句「為甚麼是我？」竟把我看哭了。如果早5分鐘出門竟坐上了出軌列車，是命中注定嗎？

　　2026年以「無常」開局，無奈復可悲，卻讓我更想活好每一天。

譚紀豪

