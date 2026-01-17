李純恩 - 假照片 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
6小時前
　　大陸一個酒店集團舉辦攝影比賽，五個專業評判選出了一張冠軍作品，頒了獎之後卻被人發現照片由AI生成，結果推翻原判，收回大獎。

　　從前我們看到一張好照片會讚嘆，會感動，會羨慕。那是因為一張好照片得來不易，除了要憑攝影師的觸覺和技術，還要有天時地利光線的配合，成敗又往往只在一瞬間。這也就要看攝影師的運氣，強求不得。在創作上，畫家可以是上帝，任憑自己就能夠呼風喚雨，但攝影師只是半個上帝，許多時候還要靠天吃飯。

　　可是在今天，看見了一張好照片，首先不是讚嘆感動，而是要先解決一個疑問：這是AI作品嗎？如果是AI作品，眼前一亮的感覺也就消失了，一切都變得稀鬆平常甚至不屑。因為從前我們讚賞一張照片，是知道好照片凝聚的因素太多，是人的智慧配上時運的結果，難能可貴的定格，凝住了最真實的剎那。但用AI技術去生成一張照片，便輕而易舉得不值錢，因為是假的。

　　AI照片以假亂真，逐漸氾濫，假作真時真亦假，便也將照片的意義和攝影師的創意和辛勞一筆抹煞，任你再如何餐風宿露披星戴月拍出作品，都無法跟瞬間就產生的AI玩意去比拼「效果」，你拍到的，AI有，你拍不到的，AI也可以添加。一本寫真集，張張假照片，這種盛況，指日以待。前些年還在埋怨有些照片被電腦軟件過份修圖而失真，但再失真，那還是真照片。以後要分開了，用照相機拍出來的，才叫「照片」，用AI做出來的，叫「造片」。攝影比賽，如果拿「造片」參賽，當欺詐論處，嚴懲不貸。

