Titus - 手腕上的測速儀器 | 錶奇立異

這個星期，我終於買下了人生第一部車。跟買手錶一樣，經過周詳計劃、研究及觀察才買下來的。現在買到手，終於可以放鬆，好好享受了。昨天第一次「撻車」，隨着引擎的啟動，螢幕及儀錶盤逐一亮起，很有駕駛艙的感覺。這份感覺，與腕上的時計不期而遇。車上的顯示，把駕駛的節奏數字化，就像腕錶上的刻度與指針一樣。如果你有留意，你也會發現，車上那儀錶盤真的與很多手錶的設計相近。



所謂的速度從來都只是一種感覺，只有時計，才能令速度變得可證、可談、可回味。而這，也就是大部分計時錶都不能缺少的「測速刻度」（tachymeter）。



測速刻度多數出現於計時腕錶的錶圈，盡在眼前，但我夠膽說，有9成擁有計時錶的人卻不知道它的存在，亦不知道它的用意。Tachymeter 原理並不複雜：若你量度走完一公里（或一英里）所需的時間，秒針停下的位置便可直接對應出平均時速。例如以計時量得一公里用時30秒，刻度便指向約120，即是平均時速約120公里。



今時今日，這個測速刻度確實沒有太大的功用，但試想像，在沒有手機的年代，手腕有一個速度測量器，對車手來說簡直是恩物。它把「時間」轉譯成「速度」；也正因如此，測速刻度與賽車結下長久的緣份。



測速刻度今天可能已成為一種文化印記，你或許不需要用它去算速度，但戴在手上，你會感受到賽車的脈動及速度的激情。



