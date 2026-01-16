黃詩詩 - 意大利 藝術家釀酒師Bibi Graetz | 詩詩酒樂園

喜歡意大利葡萄酒的朋友都知道托斯卡納（Tuscany）葡萄產區以「Super Tuscan」葡萄酒馳名，即是可以國際葡萄與本土葡萄混釀，以現代釀酒技術釀製優質葡萄酒，法定為IGT級別，比傳統DOC及DOCG級別多點自由度，而很多Super Tuscan葡萄酒更被稱為膜拜酒（Cult Wine）。但與此同時，另一托斯卡納著名膜拜酒酒莊Bibi Graetz卻只用本土老樹籐葡萄而成名。莊主Bibi Graetz本身是藝術家兼釀酒師，從未讀過葡萄種植學，憑着藝術細胞及對大自然的敏感度去釀造具個人風格的葡萄酒。隨性的他不甘跟隨意大利傳統釀酒法規，以有機耕種種植舊葡萄藤，人手採收葡萄，以非傳統手法釀酒。每款酒標亦是一幅充滿色彩的藝術畫，屬新派精品酒莊，貴精不貴多，獲獎無數。



早前很高興又再與莊主Bibi Graetz會面，一起晚飯並試他旗下7款葡萄酒。包括Casamatta Bianco 2024、Testamatta Bianco 2020、Colore Bianco 2020、Soffocone di Vincigliata 2022、Testamatta 2021、Colore 2008及Colore 2021。我尤其喜歡以兩個年份的皇牌Colore一齊試，2008年是非常好年份，帶熟黑莓、櫻桃、雪茄、皮革、朱古力及香料等味道，後者2021年亦是非常好年份，帶活潑果香，包括黑車厘子、藍莓、紫花及香料等，感受到可陳年的力度，亦感受到Bibi的藝術。Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩