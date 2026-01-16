馮應謙 - 護膚新選擇：膠白微針體驗 | 花樣男教授

繼續介紹一下假期期間我用過的美容產品。最近女兒在一間賣護膚品的藥房買了一支叫Reedle Shot的韓國護膚品回家，還特地介紹給我用。這支Reedle Shot中文叫膠白微針，聽說是這一兩年特別流行的產品。所謂「微針」，其實跟做醫美時用的微針不同。Reedle Shot裏面含有比毛孔還細小的針狀結構晶體，質感跟普通精華液差不多，擦在臉上會有輕微刺刺的感覺，但完全不痛，我自己用後又沒有任何紅腫。



我用的這個牌子是VT Cosmetics，應該算是市場上最熱門的那款。產品上寫着CICA Reedle Shot，主打積雪草提取物和其他對皮膚有益的成分。積雪草本身就是一種很出名的抗衰老草本植物，既保濕又舒緩修復，還可以刺激膠原蛋白增生。每支Reedle Shot都有不同的強度，像50是低、100是中、300是高，我買的是300，所以我隔兩三天才用一次，還有更高的1000強度。產品也有不同顏色的瓶子，針對不同肌膚需求。我選的是粉紅色，主打膠原蛋白和緊緻效果。另外還買了綠色的Pro CICA Reedle Shot，這款特別適合容易生暗瘡的皮膚。



不過，和我一直以來的建議一樣，遇到新產品、尤其是比較刺激性的護膚品，最好先在手背試一下會不會敏感。如果臉上有傷口或皮膚特別紅腫的時候，就要更加小心啦！



馮應謙