李純恩 - 還有惦記你的人 | 好好過日子

現在雖然手機不離手，但真正打電話的次數則越來越少。兩個認識的人想要聯繫，即使一人一部手機拿在手裏也只會悶頭打字發短訊，不會隨便撥號打個電話。久而久之，聯絡方式就如此約定俗成，如果不發個短訊就直接打電話，似乎成了一個不禮貌的行為，尤其是跟年輕人聯繫，直接打電話會顯得你不懂規矩。



於是電話就不大響了，即使響，來電者也多數是沒有甚麼關係的。自從安裝了「Whoscall」軟件之後，陌生來電大多被註明了出處，比如「推銷」、「健康檢查」、「財務借貸」之類。有時一天之內此起彼落，其中收到「財務借貸」的電話最多，好像他們知道我窮。這些電話當然是一看軟件提醒的來電顯示就掛掉了，以免囉囌。最好玩的是電話一響，來電顯示寫「假冒銀行」，後面還跟一個（已確認）的括弧。想必這是被人舉報的結果。已確認的假冒銀行電話，依舊隔三差五打來。



收到這樣的電話，雖然也是掛掉了事，但又有一種看穿魔術的得意，若是哪天閒得發慌周旋幾句，就像在玩貓捉老鼠的遊戲。不知老鼠知不知道。或許他們也知道的，只是賭一賭，看看是老鼠笨還是貓蠢，畢竟老鼠和貓都有自作聰明的時候。



據報柬埔寨電騙根據地KK園已被摧毀了六百多座建築，電騙頭目和電騙群眾也抓了一大批，有朋友說難怪近來詐騙電話少了，「入境處」、「香港郵政」和「海關」等機構好像都歇業了。但我說我繼續收到「假冒銀行」的來電，看來電詐產業氣數未盡，他們總比你的親人還要惦記你，還好像知道你藏了點連老婆都不知道的私房錢。所以電話一響，心和嘴巴還是不可放鬆的。



李純恩