李純恩 - 貓在哪裏 | 好好過日子

李純恩
4小時前
　　從去年九月開始，每個月都有旅行，新年伊始，停一停，等三月開春了再飛。

　　今年農曆新年稍為來得遲了一些，不像往年那樣過完了元旦，春節接踵而至，像個來不及停下來的悠長假期。今年的一月，倒是可以定下心來做點事情。

　　要做的事情，是為二月在邦瀚斯拍賣公司開畫展做點準備。因為展品多數是我這一年多來畫的貓，所以這次畫展就叫《貓在哪裏》。「貓」字在中文裏可作名詞可作形容詞，即是一種動物，也是一個動作。「貓」者，躲也。所以「貓在哪裏」也有躲在哪裏的意思。有道是小隱隱於野，大隱隱於市，城市裏人口雖雜，但想自在，「貓」起來卻也容易。至於「貓」在哪裏，則隨你喜歡。

　　貓跟人最像，無論性格還是動靜。於是平時便會把人的行為放去貓身上。在我們身邊的人裏，會有「饞貓」、「懶貓」、「醉貓」、「肥貓」等等，甚至將某人的樣子說成「貓樣」。若非貓像人，就不會受這等連累了。雖然如此，大多數貓還是比大多數人可愛的，所以，被別人用「貓」來形容的人，就算饞就算懶就算醉就算肥，也都可愛的。我是把貓當人畫，畫的是些可愛的人。

　　中國北方有句俗語叫「貓冬」，說的是人們躲起來過冬。「貓冬」如果可以圍爐取暖，那也是很舒服的事情。舒服就舒服在一個「貓」字。今年冬天，我貓在香港，你貓在哪裏？

李純恩

