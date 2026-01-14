吳慧妍 - 膳食指南大反轉？ | 營爆生活

美國一直面臨健康隱患。近九成的醫療支出用於治療慢性疾病，其中很大部分與飲食和生活習慣有關。超過七成的美國成年人超重或肥胖，近三份一的青少年還有糖尿病前期。



近日，大家可能亦留意到美國衞生與公共服務部長（Robert F. Kennedy Jr.）及美國農業部長（Brooke Rollins）發布了《2025-2030美國膳食指南》。當中建議包括增加蛋白質攝取、減少糖分、高度加工食物及添加劑（包括色素及防腐劑），並放寬對酒精飲品的限制。



此舉都引起醫學界一些迴響。美國醫學會在周二的新聞稿中讚揚，這項指南凸顯高度加工食物、含糖飲料以及過量攝取鈉，都是促使心臟病、糖尿病、肥胖及其他慢性疾病的原因。美國心臟協會亦讚揚新指南強調增加蔬菜、水果和全穀類的攝取。同時，亦限制添加糖、精製穀類、高度加工食品和含糖飲料的攝取。但他們對此指南推動多吃肉類表示一些擔憂，因並非所有肉類的健康程度相同，如過量攝取紅肉，便會超出鈉和飽和脂肪的建議攝入量，增加罹患二型糖尿病和心血管疾病等風險。還有，雖然指南強調選擇全脂乳製品，但美國心臟協會仍鼓勵市民選用低脂或脫脂乳製品，有助心臟健康。



筆者個人認為，飲食模式因人而異，如對自己的飲食模式或健康有疑問，可諮詢你的家庭醫生或註冊營養師。



吳慧妍