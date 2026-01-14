李居明 - 扮嘢天后江欣燕 化身「街市菜苗」 | 李居明大師會客室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　我在剛剛出版的《馬年通勝》中特別撰文《高市早苗前世今生八字大破解》，為何《粵劇特拉普4.0》中，會有「街市菜苗」與「黑熊」一起出現呢？我在此文中揭示了秘密，並會首次通過粵劇的功架表演，令「黑熊」也成一角色。由於這齣戲太受歡迎了，沙田大會堂特別加開三樓的超特等位滿足大家的看戲熱情，撲飛要快了！

　　《粵劇特朗普4.0》已經是第二次開記者會，因為加入了「扮嘢天后」江欣燕飾演的「街市菜苗」，即日本首相高市早苗。第一次記者會江欣燕穿了紅色長裙，以特朗普女兒伊萬卡的造型出場，但這次記者會，她不僅要吊高對眼，還要加建下巴，完全不同的兩個人物，非常有挑戰性！江欣燕現場大講日文，許多記者和網民表示如果不細看，真的看不出她是江欣燕。

　　由於近期國際局勢的戲劇性變化，所以即將賀歲演出的4.0版又會加插全新角色與橋段，由龍貫天扮演委內瑞拉總統馬杜羅，而且因為多了人物，只好忍痛刪減某些戲份，否則一次過完成要4小時，現在濃縮成3小時，所以「非常抵睇」。

　　說說高市早苗吧！她的八字是「己」土生於「卯」月，用神要火土，丙午年極多火土，旺了她的運，故她也愛「午」火月生的美國和特朗普，拍拖撓手見傳媒，風騷之極，成為赤馬紅羊劫忌火國家中最搶鏡的主角。黑熊是「戊戌」之土，其卦象是「大地震」，黑熊頻頻出沒，乃大地震及火山爆發的先兆。而高市早苗臉上凹凸不平，也暗喻「土」之異動，身為首相，其面部特徵亦會應在其國家的運勢。這是為何「街市菜苗」要吊高眼、加建下巴的原因！《馬年通勝》、《馬年運程》已出版，馬年風水展在銅鑼灣金朝陽中心舉行，歡迎蒞臨參觀選購！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

