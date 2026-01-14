張諾 - 平安夜裏的琴音 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
4小時前
　　去年聖誕節前夕，空氣中瀰漫着香港獨有又中又西的節慶氣氛。而在城市心臟的香港公園一隅，一場午後的綵排，飄送動人的美樂，令不少路人佇足細聽。

　　指揮家吳懷世帶領香港城市室樂團為香港電台的聖誕節音樂會演練，而舞台的焦點，是小提琴家柳愛莎。當她弓弦輕引，布魯克納《G小調第一小提琴協奏曲》的旋律流淌而出，琴音擁有水晶般的澄澈與絲絨般的溫暖，樂句在她指間靈動起伏，時而細訴心事，時而激昂飛揚，樂曲中豐沛的浪漫情思，抒發得淋漓盡致。最動人的一刻，莫過於綵排間歇，伴奏的樂團小提琴手也不禁搖動琴弓，無言地致以同行間最高的讚美。在這個並非正式音樂廳的「小露天空間」裏，沒有華服與燈光，唯有音樂本身，讓我聽見了或許是此生最完美無瑕的一次布魯克納。

　　這份撼動，在平安夜正式音樂會上擴大，每一位觀眾的心神，都被柳愛莎的演繹俘虜，她的技巧渾然天成，完全服務於深刻的情感表達。這讓我想起她提倡的音樂理念：「技巧只是為了服務音樂意圖而存在。」柳愛莎不是在「拉奏」一首協奏曲，而是在「訴說」一個故事。她的琴音之所以直擊人心，正因為其中灌注了超越樂譜表面的個人思索，那是在無數次練習與反思後，終於尋獲的、獨屬於自己的聲音。曲終時，觀眾掌聲久久不息。

　　柳愛莎在音樂會後告訴我這名古典音樂迷，她全新音樂專輯在籌備之中，將於今年面世。這消息令我萬分期待，等待她的音樂在我的音響系統中再次如花綻放。

張諾

