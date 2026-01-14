Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 老人家總是跌倒 | 輕鬆養生

小董
4小時前
　　一直把小董當成家庭醫生的病人們，跟我一起走過二十個年頭，我成熟了，他們老了！

　　很害怕大清早電話響起，必定是急診，誰個老病人又跌倒了，輕則挫傷扭到，重則裂骨移位，家裏人時常講的一句話：「成日叫你小心啲！唔好咁急吖嘛⋯⋯」你們都錯了！長輩不是不小心，而是可能是患了「肌少性肥胖」！

　　當發現家中長輩「走路慢了、動作變少、常忘東忘西、睡不好、血糖也開始升高」，別想着是衰老退化，應是肌少性肥胖（sarcopenic obesity）偷偷惡化！今日跟大家講解一下這個「老人病」的問題：

　　方太太65歲，因記憶力變差、睡不好、血糖上升，被家人帶來，她不愛動，加上退休後作息不規律、飲食習慣又因膽固醇稍高而大大改變、不肯運動，看起來只是微胖，但實際檢查其體脂肪率高達48%（非常高），肌肉量明顯不足，握力低、平衡差、容易疲倦、走幾步路就喘氣、認知稍退化，注意力差，情緒不穩⋯⋯這種狀態，正是臨床上越來越常看到的「肌少性肥胖」。是一種「脂肪太多、肌肉太少」的結合型危險狀態。（中央肥胖、下臀大、腿粗、臂粗是許多中年至老年人常見的問題）

　　根據2024年研究，針對60歲以上長者的大型研究指，若同時體脂過高＋肌力不足，3年內死亡率顯著升高。

　　•用BMI定義肥胖＋肌少症：死亡風險上升2.73倍

　　•用體脂率定義＋肌少症：死亡風險上升1.43倍

　　換句話說，這兩種問題加在一起，身體的壓力是「加乘」，而不是「加總」！

　　方太太外觀看起來只是「有點肉」，但其身體處於一種「代謝功能差＋肌肉保護力失效」狀態，導致容易跌倒、容易發炎、血糖控制變差、失智風險上升、死亡率升高。必須利用中藥加營養調整：

　　1. 營養補肌＋減脂

　　•蛋白質增加：每天至少每公斤體重1.2克（魚、蛋、豆、蛋白質粉）

　　•控糖飲食：戒掉甜食、少吃澱粉

　　•攝取抗發炎營養素：如Omega-3、維生素D3、天然鈣片等等（老人家如有心臟藥或薄血藥長期服用中，不建議自行服用這類補充劑）

　　2. 量力而為的運動處方

　　•阻力訓練：從彈力帶開始訓練下肢與核心穩定

　　•日常步行計步：從每天3000步開始逐漸增多

　　3. 追蹤身體組成與功能指標

　　追蹤睡眠品質、記憶功能與血糖變化！

　　孝順的仔女們，知道這類「看起來只是有點胖、只是比較不愛動」情況，很容易被忽略。但其實：肌肉是生命保險（肌肉健康不容易失衡跌倒；脂肪太多會讓身體長期處於慢性發炎狀態）！中醫能從望聞問切找到這個病的蛛絲馬跡！別等到這家有一寶真的摔壞了才補救便遲了！這是一個可以預防、也可以改善的健康陷阱。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

