李純恩 - 霜打菜 | 好好過日子

氣溫下降，新界菜田裏的菜都結了霜。菜農說菜葉結霜之後會變黃，賣相差了，但不影響味道。



結過霜的菜也叫「霜打菜」，外表是比碧綠生青的時候難看些，但味道卻是比霜打之前要好得多。比如香港人叫「上海青」的小青菜，經霜打之後，外層的菜皮又黃又皺很不好看，但將外層剝掉，包在裏面的菜心則又糯又甜，比霜打之前好吃得多。所以在上海，到了天氣轉冷，大家都在等待霜打菜上市，圖的就是這一口鮮糯香甜的滋味。



天熱的時候蔬菜大多乏味，天熱再加雨水，菜就更加糟糕。但天氣一冷，被霜一打，被初雪一侵，外層的菜葉緊緊包裹菜心而犧牲，菜心則因此得到溫暖滋潤，加倍鮮糯可口。夏天吃瓜果，到了冬天才真正嘗到菜根香。



冬天的菜好吃不在生脆，而是鮮糯，這是一種屬於冬天的口感。上海人到了冬天喜歡吃的塌窩菜就是這樣。塌窩菜因外表扁塌塌似個軟窩而得名，新鮮的塌窩菜跟剛上市的冬筍同炒，便是上海菜裏的冬季佳餚「塌菜冬筍」，塌菜甜糯，冬筍鮮爽，上海人都好這一口。小青菜也是這樣，將外面霜打的菜葉剝掉，裏面就是鮮嫩飽滿的菜心，清炒一碟，鮮糯中帶着自然的微甜，我不吃素，但若有這一味鮮美的霜打菜，再配一小碟辣椒豆瓣醬，用來下飯也夠了。



李純恩