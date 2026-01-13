Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 霜打菜 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　氣溫下降，新界菜田裏的菜都結了霜。菜農說菜葉結霜之後會變黃，賣相差了，但不影響味道。

　　結過霜的菜也叫「霜打菜」，外表是比碧綠生青的時候難看些，但味道卻是比霜打之前要好得多。比如香港人叫「上海青」的小青菜，經霜打之後，外層的菜皮又黃又皺很不好看，但將外層剝掉，包在裏面的菜心則又糯又甜，比霜打之前好吃得多。所以在上海，到了天氣轉冷，大家都在等待霜打菜上市，圖的就是這一口鮮糯香甜的滋味。

　　天熱的時候蔬菜大多乏味，天熱再加雨水，菜就更加糟糕。但天氣一冷，被霜一打，被初雪一侵，外層的菜葉緊緊包裹菜心而犧牲，菜心則因此得到溫暖滋潤，加倍鮮糯可口。夏天吃瓜果，到了冬天才真正嘗到菜根香。

　　冬天的菜好吃不在生脆，而是鮮糯，這是一種屬於冬天的口感。上海人到了冬天喜歡吃的塌窩菜就是這樣。塌窩菜因外表扁塌塌似個軟窩而得名，新鮮的塌窩菜跟剛上市的冬筍同炒，便是上海菜裏的冬季佳餚「塌菜冬筍」，塌菜甜糯，冬筍鮮爽，上海人都好這一口。小青菜也是這樣，將外面霜打的菜葉剝掉，裏面就是鮮嫩飽滿的菜心，清炒一碟，鮮糯中帶着自然的微甜，我不吃素，但若有這一味鮮美的霜打菜，再配一小碟辣椒豆瓣醬，用來下飯也夠了。

李純恩

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
10小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
13小時前
更多文章
李純恩 - 蟹黃油 | 好好過日子
　　本來到了這個時候，大閘蟹已經過時了，但大概因為是閏月的緣故，朋友說前兩天在家吃了一頓，蟹的質量竟然非常好，膏滿肉豐，令人驚喜。 　　&nbsp;一年一度，「留園雅敘」的薛小姐又送來了蟹黃油。現在許多商家都賣蟹黃油，但論味道，最好的還是「留園」的出品。「留園」的大閘蟹宴是每年蟹季的重點，常常一位難求，他們每年要用大量的優質江蘇蟹，其中更有陽澄湖湖濱蟹府直送的正宗陽澄湖蟹，現拆現炒，做出來的
2026-01-12 02:00 HKT
好好過日子