李純恩 - 蟹黃油 | 好好過日子

本來到了這個時候，大閘蟹已經過時了，但大概因為是閏月的緣故，朋友說前兩天在家吃了一頓，蟹的質量竟然非常好，膏滿肉豐，令人驚喜。



一年一度，「留園雅敘」的薛小姐又送來了蟹黃油。現在許多商家都賣蟹黃油，但論味道，最好的還是「留園」的出品。「留園」的大閘蟹宴是每年蟹季的重點，常常一位難求，他們每年要用大量的優質江蘇蟹，其中更有陽澄湖湖濱蟹府直送的正宗陽澄湖蟹，現拆現炒，做出來的蟹粉蟹黃油特別鮮美。



大閘蟹季一過，若懷念這一口，接下來就是吃蟹黃油做的菜，蟹粉豆腐，蟹粉獅子頭等美食，只要有蟹黃油，都可以做出來。用蟹黃油來炒飯炒意粉也是奢華的享受。如果手藝好，拌了肉餡做蟹粉小籠包，那更不得了。對我來說，心心念念的是一碗蟹粉拌麵。



這碗拌麵最好用優質的上海麵，不然的話，日本的讚岐麵也是佳選。下兩扎麵，煮麵的時候將蟹黃油熱好，麵熟後撈出瀝乾，大碗中略放一點醬油增味，然後將熱好的蟹黃油和熱麵加鎮江醋加胡椒粉一起在碗裏拌勻，蟹肉蟹黃融於熱麵之中，色澤斑斕，鮮美油潤，這一口，真是美不勝收。



蟹黃油放在雪櫃中可以儲存一段時間，在此期間，早上拌一碗麵，消夜拌一碗麵，這種日子，幸福極了。



李純恩