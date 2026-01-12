Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 蟹黃油 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　本來到了這個時候，大閘蟹已經過時了，但大概因為是閏月的緣故，朋友說前兩天在家吃了一頓，蟹的質量竟然非常好，膏滿肉豐，令人驚喜。

　　 一年一度，「留園雅敘」的薛小姐又送來了蟹黃油。現在許多商家都賣蟹黃油，但論味道，最好的還是「留園」的出品。「留園」的大閘蟹宴是每年蟹季的重點，常常一位難求，他們每年要用大量的優質江蘇蟹，其中更有陽澄湖湖濱蟹府直送的正宗陽澄湖蟹，現拆現炒，做出來的蟹粉蟹黃油特別鮮美。

　　大閘蟹季一過，若懷念這一口，接下來就是吃蟹黃油做的菜，蟹粉豆腐，蟹粉獅子頭等美食，只要有蟹黃油，都可以做出來。用蟹黃油來炒飯炒意粉也是奢華的享受。如果手藝好，拌了肉餡做蟹粉小籠包，那更不得了。對我來說，心心念念的是一碗蟹粉拌麵。

　　這碗拌麵最好用優質的上海麵，不然的話，日本的讚岐麵也是佳選。下兩扎麵，煮麵的時候將蟹黃油熱好，麵熟後撈出瀝乾，大碗中略放一點醬油增味，然後將熱好的蟹黃油和熱麵加鎮江醋加胡椒粉一起在碗裏拌勻，蟹肉蟹黃融於熱麵之中，色澤斑斕，鮮美油潤，這一口，真是美不勝收。

　　蟹黃油放在雪櫃中可以儲存一段時間，在此期間，早上拌一碗麵，消夜拌一碗麵，這種日子，幸福極了。

李純恩

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
15小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
20小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
3小時前
更多文章
李純恩 - 香港冬天 | 好好過日子
　　近來朋友圈裏有許多大雪紛飛的照片，都是在大雪紛飛的地方旅行的朋友拍的，有的在法國，有的在日本，有的在中國東北。雪景耐看，怎麼看怎麼好看。 　　幸好這幾天香港也「寒冷」了，氣溫十度左右，新界更低。晚上在家，要穿件稍厚的衣服，不然會覺得有點冷。冬天要有點冬天的樣子，香港的冬天像這樣也算是有交代了。於是把厚一點的被子也拿了出來，夜裏厚被裹身，特別舒服，很快睡着，便更覺得是在過冬天了。 　
2026-01-10 02:00 HKT
好好過日子