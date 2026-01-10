Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby） - 科研時尚 | 榕榕細語

榕榕細語
榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　　時裝界近年將科技與功能視為主流方向，針對城市人通勤與日常的實際痛點，提供更貼心的穿搭選擇。這些創新不再是冷冰冰的實驗室產物，而是悄然融入生活，讓穿衣變得自在而聰明。

‧穿戴式飾物

　　科技配飾正成為熱門趨勢，智能手錶如今已遠超基本計步功能，例如Apple Watch能即時監測心率、睡眠品質與壓力水平，適合早起上班查看天氣提醒，或午飯後輕鬆追蹤步數，而且錶帶五花八門，亦有不同品牌聯乘系列，更顯品味。除了手錶，眼鏡界亦有新玩法，Ray-Ban Meta智能太陽眼鏡外觀與普通墨鏡無異，內置AI語音助理與相機，步行中輕聲問路或即拍街景，設計輕薄不覺負擔。

‧溫度智慧

　　更多科研物料專注解決香港式「忽冷忽熱」，如今許多貼身衣物加入相應物料，能自動吸熱儲存再釋放，例如Uniqlo AIRism Mesh UV長袖T恤，在冷氣地方鎖暖，出門遇陽光又不焗熱，一件輕薄上衣就搞定早晚溫差，省卻層層堆疊的麻煩。另外HeiQ Smart Temp技術可隨體溫調節透氣，運動後迅速乾爽，提高舒適度；Omni-Heat Infinity從內裏反射熱量，午後街頭微涼時披上，保暖卻不臃腫。

‧抗菌潔淨

　　疫情過後，大家對抗菌物料要求高了，加上忙碌生活的衞生需求，納米銀塗層已普及於日常單品。有幾款科研物料可留意，如Capilene能抑制99%細菌，保持清爽無異味，輕鬆度一整天。Swiftly Tech加入DWR（Durable Water Repellency）防潑水，下雨濺濕即乾，午餐污漬一擦即淨，減少回家洗衣的負擔；Coreloft纖維輕保暖，抗菌易潔，少洗多穿不成問題。

‧永續科研

　　永續是保護環境一大議題，開拓生物物料更顯重要。蘑菇菌絲體植物皮革模擬真皮質感，卻更環保，Stella McCartney x Mylo手袋柔韌耐磨，可生物降解不留負擔。Adidas Stan Smith Mylo鞋履輕盈透氣，碳足跡低讓人穿得安心；高級品牌Hermès推出的Victoria手袋，亦使用由優質菌絲體培育的Sylvania植物皮革製作，提醒我們科技也能溫柔對待地球。

馮榕榕（Ruby）

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
12小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
9小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
19小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
13小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
14小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
14小時前
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
14小時前
特朗普關稅｜美最高法院完成周五披露意見工作 無公布「對等關稅」裁判結果
01:29
特朗普關稅｜美最高法院周五無公布判決 白宮：一旦敗訴有方案續施關稅
即時國際
7小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
17小時前
更多文章
馮榕榕（Ruby） - 冬日輕暖 打底三寶 | 榕榕細語
　　新年開始，先在此送上一個祝福：但願每位讀者在新的一年，都能穿得自在、暖意綿綿。 　　香港的冬天，總是溫柔而短暫，偶爾幾天驟涼，卻足夠讓人回味那份稀有的清冽。雖然不似北方那般漫長嚴冬，但一年之中，總有那幾日特別刺骨的風，讓人不由得想為衣櫥預備幾件真正可靠的打底。 　　冬日穿搭的魅力，在於多層堆疊帶來的層次美感，一件冷衫配大褸，或長靴襯短裙，皆能營造細膩的視覺韻律。然而，保暖時易生臃腫
2026-01-03 02:00 HKT
榕榕細語