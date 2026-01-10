馮榕榕（Ruby） - 科研時尚 | 榕榕細語

時裝界近年將科技與功能視為主流方向，針對城市人通勤與日常的實際痛點，提供更貼心的穿搭選擇。這些創新不再是冷冰冰的實驗室產物，而是悄然融入生活，讓穿衣變得自在而聰明。



‧穿戴式飾物



科技配飾正成為熱門趨勢，智能手錶如今已遠超基本計步功能，例如Apple Watch能即時監測心率、睡眠品質與壓力水平，適合早起上班查看天氣提醒，或午飯後輕鬆追蹤步數，而且錶帶五花八門，亦有不同品牌聯乘系列，更顯品味。除了手錶，眼鏡界亦有新玩法，Ray-Ban Meta智能太陽眼鏡外觀與普通墨鏡無異，內置AI語音助理與相機，步行中輕聲問路或即拍街景，設計輕薄不覺負擔。



‧溫度智慧



更多科研物料專注解決香港式「忽冷忽熱」，如今許多貼身衣物加入相應物料，能自動吸熱儲存再釋放，例如Uniqlo AIRism Mesh UV長袖T恤，在冷氣地方鎖暖，出門遇陽光又不焗熱，一件輕薄上衣就搞定早晚溫差，省卻層層堆疊的麻煩。另外HeiQ Smart Temp技術可隨體溫調節透氣，運動後迅速乾爽，提高舒適度；Omni-Heat Infinity從內裏反射熱量，午後街頭微涼時披上，保暖卻不臃腫。



‧抗菌潔淨



疫情過後，大家對抗菌物料要求高了，加上忙碌生活的衞生需求，納米銀塗層已普及於日常單品。有幾款科研物料可留意，如Capilene能抑制99%細菌，保持清爽無異味，輕鬆度一整天。Swiftly Tech加入DWR（Durable Water Repellency）防潑水，下雨濺濕即乾，午餐污漬一擦即淨，減少回家洗衣的負擔；Coreloft纖維輕保暖，抗菌易潔，少洗多穿不成問題。



‧永續科研



永續是保護環境一大議題，開拓生物物料更顯重要。蘑菇菌絲體植物皮革模擬真皮質感，卻更環保，Stella McCartney x Mylo手袋柔韌耐磨，可生物降解不留負擔。Adidas Stan Smith Mylo鞋履輕盈透氣，碳足跡低讓人穿得安心；高級品牌Hermès推出的Victoria手袋，亦使用由優質菌絲體培育的Sylvania植物皮革製作，提醒我們科技也能溫柔對待地球。



馮榕榕（Ruby）