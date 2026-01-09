Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 新一年，新自己 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
1小時前
生活 專欄
　　踏入新年的第一個星期，聖誕的燈飾，除夕的氣氛似乎仍未消去。身體在公司，靈魂仍在放假，相信不少人都是這樣。但對我來說，新的一年更重要的是新的開始。我在每年的開頭，都會花時間訂立年度目標，讓自己能找到方向，向着目標衝；而去到年尾，便對自己的表現作出評估，享受及慶祝成果的同時，亦反思達不到的目標。

　　我手錶的收藏路上，我同樣會為自己訂立目標及方向，雖然可能未及我的個人目標一樣詳細，因為始終款式、價格和市場都在變，實在太多未知之數，但我都會為自己訂立一個大概的方向，令我意志更堅定，清楚自己心中的喜好，不受外界評論或潮流影響。

　　我常常說，在今天的科技世代裏，我們每天吸收着太多的資訊了，有時真的連自己的喜好也搞不清。在隨波逐流的世代中，我堅決要做一個方向、有個性的收藏家，從自己的角度去欣賞手錶。

　　上年年初以來，我收藏了不少勞力士。有人說，勞力士隨處可見，根本沒甚麼特別。或許他們是對的，在香港，戴勞力士的的士司機可能比醫生還要多。但我認為勞力士最吸引的是，年產差不多130萬，需求還可以那麼高，總銷量比居於第二位的卡地亞還要高出三倍。勞力士的魅力及形象的確實至名歸。我比較喜歡收藏一些特別的顏色，除了外觀漂亮，鮮艷的顏色從來不是勞力士的主打設計，所以對我來說具有收藏價值，而且稀有度高，極少出現「撞錶」的情況。

　　我最喜愛的牌子是百達翡麗 （Patek Philippe），但始終牌子基本上是鐘錶界的天花板，男裝入門款式都要30萬元以上，我便遲遲未買，腳踏實地，收藏自己經濟能力許可的錶款。名錶收藏從來不是便宜的玩意，有熱誠，也要有經濟能力。直至今年，我訂立了目標，開始我的「Patek Philippe之旅」！

　　路很漫長，要更勤力工作。希望今年能買到我人生第一隻Patek Philippe吧。你又有訂立自己的收藏方向嗎？

Titus

