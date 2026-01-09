項明生 - 七時半的呼喚 | 非誠勿遊

又回到這熟悉的城市，這個我年輕時連續15年每個月都來一次開會的工作地點。



今天沒有約人吃飯，我於是全天都留在新宿的酒店寫稿及剪片，不知不覺天色已暗，傍晚7:30了，我沉睡的生理時鐘響起了，不加思索的穿上外套，潛意識的走向新宿東口伊勢丹百貨的方向，直奔本館。



到了本館，推開門就是奢侈品牌化妝專櫃，我熟悉地走向地庫一層，已經站滿了日本家庭主婦及OL，因為這就是一天中最興奮的高光時刻。



正所謂手快有手慢冇，壽司以及魚生這兩個減價的重災區，已經有很多人虎視眈眈。白天要價3000円的高級壽司，這時候員工剛貼上了1000円的標籤。這是一盒有海膽以及拖羅的高級壽司，作為學生時代的我無法想像的奢侈品，我也只有等待每天7:30的減價，才可以一嘗高級壽司與魚生的鮮味。



雖然一眨眼，已經廿年過去了，我已經退休了十幾年，遠離了每月東京出張的社畜時代。但是在東京的夜晚7:30，我的生理時鐘仍然準時過鬧鐘，只要沒有商務飯局，只要附近有高級百貨公司，我仍然就會情不自禁的去搵番年輕時候令我興奮得意的大減價高級壽司同魚生。那種用兩折價錢吃到美味海鮮的滿足感，青春色彩的小確幸，早已經超越了魚生壽司本身的價值。



項明生