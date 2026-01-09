Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 《來世》 | 任意行

張諾
1小時前
生活 專欄
　　2021年諾貝爾文學獎的得主是非洲裔英籍作家Abdulrazak Gurnah（古納），當時大家可能忙於抗疫，對他沒有甚麼印象。最近文壇多了討論殖民主義，他的作品又再受注目，《Afterlives 來世》是其中一本。

　　古納出生於坦桑尼亞，18歲時以難民身份抵達英國。他的寫作，始於對「離開何處與為何離開」的追問。因此，他的作品從不是從帝國的視角出發，而是聚焦於被殖民洪流捲走的普通人。

　　《來世》的背景設於20世紀初的德屬東非，一個被德國與英國殖民競逐、第一次世界戰火蔓延的動盪之地。古納筆下的主角，是那些在歷史夾縫中掙扎求生的名字：被德國殖民軍隊徵召、內心充滿矛盾的原住民士兵哈姆扎；年幼失怙、在暴力中努力識字求生的女孩阿菲亞；以及被殖民者奪走、從此失蹤的伊利亞斯。

　　古納以極致的耐心與細膩，展現創傷之後，生活如何以一種堅韌的方式繼續。書中人物承受着殖民暴力帶來的個人與集體失落：家人離散、尊嚴受損、文化斷裂。但古納並未讓故事沉溺於苦難。相反，他讓這些被遺棄的靈魂彼此靠近，在破碎中構建起新的家庭與社群。例如，哈姆扎與阿菲亞之間萌生的愛情，並非轟轟烈烈的傳奇，而是在日常的關照與共同的記憶傷口中，緩慢滋長的信任與依賴，成為彼此救贖的港灣。

　　《來世》呈現了在無情的大時代巨輪之下，如何以自己的方式，享受着平凡的快樂與生活。

張諾

任意行