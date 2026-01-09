林靖風 - 蔡雅思個展「漫游」 | 優雅以後

人與人之間的關係存在着不同的階段：預早購買來回車票的、最後一刻才決定的單程乘客，或是在短暫時間內轉乘另一班次的人，都踏上了沒有目的地的旅途。有一些人只是享受車上的溫度與顫動，其他人或許會問及對方的名字，讓這一段旅程印刻上即將消逝的回憶。



香港藝術家蔡雅思於安全口畫廊帶來個人展覽「漫游」，分別以釉彩和陶瓷板作為繪畫媒介與畫布，探索時間、記憶與日常中稍縱即逝的經驗：「我覺得的士由一個單一的目的地到下一個地方，再尋找另一個目的地的特質很特別；亦都好像我人生那樣，就是會不停尋找人生的目的地。」



展覽空間在水泥地面塗抹上黃色油漆，從中透現斑駁的灰色橫紋，似是在配合藝術家的創作主題，把斑馬線原有的色彩顛倒；車輛不再於地面行駛，而是被懸掛在牆上展示。當中的概念就如蔡雅思以陶泥為物件塑形，再以釉彩上色的創作方式。作品所捕捉的畫面，為車輛在路上行駛的日常，或是在途中遇上意外與車禍；不論身處哪一種場景，它們都被逼中止旅程，無法前往原來的目的地。



林靖風