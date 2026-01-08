何重恩 - 都市農業 | 重中之重

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩
2小時前
生活 專欄
　　一年一度的本地漁農美食嘉年華，這個周末又會在旺角花墟公園盛大舉行，香港作為國際大都會，除了持續扶持本地漁農業發展，近年更積極發展都市農業，湧現多個具規模的有機農場，結合科技、教育與休閒元素，推動綠色生活之餘，更開拓優閒漁農旅遊業。

　　其中較有代表性的包括位於打鼓嶺的有心機有機農莊相信是全港最大，佔地逾80萬平方呎，提供採摘及可持續農耕導賞。元朗大棠有機生態園以水果種植為主，設草莓園及生態導賞。青協有機農莊則注重青年教育，配備風力與太陽能發電設施。

　　馬鞍山有首個政府營運的都市農場，利用人工智能與水耕技術實現自動化生產，科技應用成為亮點。堅尼地城的堅農圃創新結合魚菜共生與水耕技術，其標誌性玻璃屋每月產量可達一噸。筲箕灣水耕細作則以數據驅動的智能水耕系統，提升種植效益。香港中華煤氣公司亦設有有機薈低碳農莊，位於香港新界錦田，是一個結合有機農業與低碳科技的示範農場。

　　有機農場產品也十分豐富，主要包括水耕蔬菜（如各類沙拉菜、上海青、京都水菜）和有機時令蔬果（如草莓、荔枝、木瓜等）。它們大多採用無土栽培或有機耕作，獲權威認證，無農藥殘留。產品於超市、農墟有售，部分農場更提供採摘體驗，融合生產、教育及休閒，透過開放參觀、租種體驗及教育活動，讓市民在都市中親近自然，實踐永續生活理念。但有機農場同時亦面對土地稀缺、成本高昂、技術人才不足、市場競爭激烈及政策支持有限等多重挑戰，發展受限。

