Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 支持《金童》破例上映 新光黃埔新片大旺 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　你看了《尋秦記》未呢？這幾日「新光黃埔影藝城」人頭湧湧，迫爆戲院大堂，這一切都要多謝古天樂先生。他的《尋秦記》電影，重新喚醒了香港人走入戲院的熱情，這是2026年一個很好的開局，更是整個香港電影業的一枝強心針。2026年第一炮打得響亮，為鼓勵及答謝觀眾，只要你來新光黃埔入場觀看《尋秦記》，即免費贈送秦俑限量版鎖匙扣一個！

　　說起古天樂，我忍不住想講講他的命格。他的名字很奇妙，「古」字注定與古裝片有緣，適合做古代題材。「樂」屬水木，「天樂」是「一大木」的意思。八字中甲木生於戌月，需水滋潤，戊戌土是他的偏財星，這個月剛好是戊子月，正是古天樂的偏財星，還是他的用神，怪不知《尋秦記》有這麼厲害的票房，真的是天時地利人和，原來「戊子」密碼非常旺古天樂！

　　再謝是多謝黃子華，他正密鑼緊鼓拍攝賀歲片《夜王》，這是一個很特殊的題材。此片製作是《毒舌大狀》原班人馬，萬眾期待。今年的電影賀歲檔猛片如雲，當然還有每個人都喜歡的《金多寶》！

　　三謝是多謝《阿凡達》先生，這套經典3D電影再刺激我們入戲院，如果你是「潮爆金粉會」會員來看戲，可獲贈3D眼鏡一副，當是戲院送給大家的新年小禮物。

　　最後要多謝所有支持我《粵劇特朗普4.0》的觀眾，票房已接近九成，令我喜出望外，為答謝大家，我會在明日1月8日於新光黃埔舉行記招，「扮嘢天后」江欣燕飾演高市早苗的造型將率先公諸於世，不少國際傳媒都有興趣，歡迎你也來支持。

　　為支持張繼聰主演的《金童》，新光黃埔破例安排於明日上映，此戲輿論口碑一致好評，值得推薦。《馬年通勝》1月11日出版！當日11時（行運五條煙）在扶正堂有簽名活動！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
8小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
18小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
8小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
陳百祥爆佘詩曼驚天秘密：係我提攜佢出嚟 揭四屆視后家庭細節 8年前曾積怨阿佘公然「問候」阿叻
陳百祥爆佘詩曼驚天秘密：我提攜佢出嚟  揭四屆視后家庭細節  8年前曾積怨阿佘公然「問候」阿叻
影視圈
13小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
12小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
17小時前
更多文章
李居明 - 《粵劇特朗普4.0》侵侵大戰街市菜苗 | 李居明大師會客室
　　新的一年即將到來，最令我喜出望外的是，農曆大年初六於沙田大會堂賀歲公映的《粵劇特朗普4.0》首日開賣票房已接近爆滿！特別是受到廣大年輕觀眾的青睞，一票難求，目前還在搶飛中。 　　今次特別邀請了在扮嘢界有出色表現的江欣燕作跨界演出。江欣燕首次演出粵劇，大膽在劇中一邊唱粵曲，一邊演出浴戲。十月份日本新任首相高市早苗成為全球焦點，正合時事粵劇的新劇情，我靈機一觸，便加入了「街市菜苗」及那隻到處
2025-12-31 02:00 HKT
李居明大師會客室