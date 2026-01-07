李居明 - 支持《金童》破例上映 新光黃埔新片大旺 | 李居明大師會客室

你看了《尋秦記》未呢？這幾日「新光黃埔影藝城」人頭湧湧，迫爆戲院大堂，這一切都要多謝古天樂先生。他的《尋秦記》電影，重新喚醒了香港人走入戲院的熱情，這是2026年一個很好的開局，更是整個香港電影業的一枝強心針。2026年第一炮打得響亮，為鼓勵及答謝觀眾，只要你來新光黃埔入場觀看《尋秦記》，即免費贈送秦俑限量版鎖匙扣一個！



說起古天樂，我忍不住想講講他的命格。他的名字很奇妙，「古」字注定與古裝片有緣，適合做古代題材。「樂」屬水木，「天樂」是「一大木」的意思。八字中甲木生於戌月，需水滋潤，戊戌土是他的偏財星，這個月剛好是戊子月，正是古天樂的偏財星，還是他的用神，怪不知《尋秦記》有這麼厲害的票房，真的是天時地利人和，原來「戊子」密碼非常旺古天樂！



再謝是多謝黃子華，他正密鑼緊鼓拍攝賀歲片《夜王》，這是一個很特殊的題材。此片製作是《毒舌大狀》原班人馬，萬眾期待。今年的電影賀歲檔猛片如雲，當然還有每個人都喜歡的《金多寶》！



三謝是多謝《阿凡達》先生，這套經典3D電影再刺激我們入戲院，如果你是「潮爆金粉會」會員來看戲，可獲贈3D眼鏡一副，當是戲院送給大家的新年小禮物。



最後要多謝所有支持我《粵劇特朗普4.0》的觀眾，票房已接近九成，令我喜出望外，為答謝大家，我會在明日1月8日於新光黃埔舉行記招，「扮嘢天后」江欣燕飾演高市早苗的造型將率先公諸於世，不少國際傳媒都有興趣，歡迎你也來支持。



為支持張繼聰主演的《金童》，新光黃埔破例安排於明日上映，此戲輿論口碑一致好評，值得推薦。《馬年通勝》1月11日出版！當日11時（行運五條煙）在扶正堂有簽名活動！



