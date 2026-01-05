李夢 - 向「標準化人生」說不 | 在島上讀書

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
43分鐘前
生活 專欄
　　歲末年初，人們都忙着立下新一年的「人生目標」，或是升職漲薪，或是結婚生子，大多落在世俗意義的「成功」語境中。我也曾一度汲汲於如此「成功」，直到近讀英國作家溫特森（Jeanette Winterson）成名作《橘子不是唯一的水果》（Oranges Are Not the Only Fruit），才發覺原來通往開心和幸福的路途萬千，人生從來沒有所謂的「標準答案」。

　　這是溫特森的半自傳式小說，全書以第一人稱寫成，書中女主角的童年往事與作者本人的成長經歷頗多相似。養母篤信宗教且控制欲極強，試圖用嚴苛的教義規訓她的思想。在壓抑冰冷的環境中長大，書中的「我」卻偏偏養成一副叛逆的、天不怕地不怕的性情：為了一場愛情，她不惜背叛家庭和教會，過上顛沛流離的生活。為謀生，她在精神病院打工，遍嘗生之艱辛，卻從不服輸、不怯懦，反而在這晦暗中篤行，尋出一條有光的路來。這光，便是閱讀和書寫。

　　橘子不是唯一的水果，人生也不該只有光鮮的一面。她將自己的所見、所感與所思寫下，不惜剖開痛處示人，實為提醒讀者特別是那些被「成見」馴順的女孩們，忘記那些既定的身份和角色吧，你就是你，從來不是誰的誰。為愛，為自由，你可以活成你想要的模樣。

《霧野回聲》簡體中文版書封。
李夢 - 飄洋過海去找你 | 在島上讀書
　　情竇初開的年紀，愛聽李宗盛的《飄洋過海來看你》，想像愛情恆久、戀人執着，為愛跨越山海情比金堅。近來翻讀《霧野回聲》（A Ghost in the Throat），在書中兩位女性跨越山海相遇的故事裏，同樣見到綿遠悠長的情誼，雖未謀面，心嚮往之。 　　愛爾蘭作家尼格莉弗（Doireann Ni Ghriofa）的《霧野回聲》簡體中文版書封，用了淡紫色，憂傷的，像秋日午後雨後霧濛濛的天，憂傷曖
2025-12-22 02:00 HKT
在島上讀書