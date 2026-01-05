張諾 - 冬日暖心餐 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
42分鐘前
　　每當北風驟起，寒意竄上脊樑，肚子便打鼓咚咚響。這時，腦海裏總浮現北角那一碗熱騰騰的蛇羹，伴着一碟炆得軟爛的羊腩－－「蛇王良」的招牌套餐，時價雖過百元，卻讓我念念不忘，成了冬日裏驅寒解饞的必訪滋味。

　　那碗蛇羹，端上桌時，羹湯氤氳着白煙，濃稠的湯底泛着晶瑩光澤，一勺舀起，質地綿密合度，入口瞬間溫暖舒暢。蛇肉的鮮味清雅誘人，最難得的是毫無一些老字號蛇羹店常帶的腥羶，反而透出淡淡甘醇。店家細心撒上檸檬葉絲，幾縷清香點綴，讓整體風味層次更顯豐富。我敢說，這或許是香港最滋味的蛇羹－－不靠重料掩飾，只憑真材實料與細火慢熬，成就一碗暖胃又暖心的精品。

　　而那一小碟炆羊腩，更是冬日絕配。羊腩燜得火候十足，外皮軟糯，肉質滑溜，筷子輕夾即散，入口輕嚼無渣，唯有濃郁的醬香與羊肉的醇厚在舌間化開。夾一塊送進嘴裏，再扒兩口白飯，脂香滲入米粒，每一口都讓人滿足喟嘆。這等滋味，彷彿寒風中被注入一股暖流，從胃底蔓延至全身，暖笠笠的感覺，足以抵禦一整季冷冽。難怪每逢氣溫下降，我總得趕去吃上幾回，才覺冬日圓滿。

　　「蛇王良」的套餐，那份對傳統滋味的堅持，以及食材處理的細緻工夫，在今日快餐當道的城市裏顯得格外珍貴。冬日裏，若你也渴望一場味覺的慰藉，不妨來此點一碗蛇羹、一碟羊腩，讓熱湯與燉肉熨貼身心。

張諾

