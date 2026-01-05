李純恩 - 《唐吉訶德》 | 好好過日子

船上有個小小的閱讀室，書櫃裏有些書，可看的很少。反正無聊，拿了一本塞萬提斯的《唐吉訶德》，去船頭陽光房裏躺在躺椅上消遣。這本書小時候看過，後來又斷斷續續看連環畫，看電影，如今一書在手，只管找些詼諧有趣的段落跳着看。



西班牙朋友說西班牙有三個代表人物，一個是哥倫布，代表了西班牙人的冒險精神；一個是畢加索，代表了西班牙的色彩；還有一個就是塞萬提斯，代表了西班牙文學。《唐吉訶德》是塞萬提斯的代表作，本來是為了諷刺當時流行的「騎士文學」而作，創作了唐吉訶德和他的僕人桑丘這對活寶，將騎士文化的荒謬在他們身上盡情發揮，極嘲諷之能事。但小說出版之後又引出了許多解讀，終於有人認為在唐吉訶德身上有一種明知不可為而為之的精神，這種精神很對西班牙人的胃口，因而使這本小說成為經典，塞萬提斯成了西班牙文學宗師。



既然是諷刺小說，書中的情節文字也詼諧有趣。其中有一段說唐吉訶德的家人將他發神經的原因歸咎於看了太多的騎士小說，於是就打算把他家裏那些小說全部銷毀。他家除了騎士小說，還有一些詩集。本來負責銷毀書籍的神父只拿小說去燒掉，但唐吉訶德的姪女說怕他的騎士病好了之後又想做詩人，騎士病還容易治，但想做詩人卻是不治之症，並且還會傳染！結果就把那些詩也一併燒了。看到這裏，聯想到現在那些自命的「詩人」，真的笑出來。



畢加索曾經應西班牙塞萬提斯協會所邀，用極簡單的線條畫了一幅栩栩如生的唐吉訶德和桑丘。前些年我籌備拍《李純恩世界奇影》，就因為這幅畫去了西班牙拍攝，在西班牙的陽光和色彩中，向兩位大師致敬。



李純恩